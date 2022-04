Biaya Medis di Indonesia Diperkirakan Meningkat 10%

Sabtu, 2 April 2022 | 10:08 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Biaya medis di Indonesia diperkirakan akan meningkat hingga 10% tahun 2022 atau sekitar tiga kali lipat dibandingkan perkiraan tingkat inflasi umum.

Hal ini teridentifikasi Mercer Marsh Benefits (MMB) yang menyatakan perusahaan asuransi di kawasan Asia mengalami kenaikan inflasi terkait biaya program manfaat kesehatan yang disponsori oleh perusahaan. Angkanya melebihi biaya sebelum pandemi.

Berdasarkan temuan dari laporan bertajuk MMB Health Trends, peningkatan biaya mencapai hingga 3,5% pada tahun 2020 dan 8,8% pada tahun 2021. Perusahaan asuransi memperkirakan peningkatan biaya medis hingga 10% tahun 2022 empat kali lipat dibandingkan perkiraan tingkat inflasi secara umum untuk wilayah Asia.

Laporan MMB Health Trends melakukan survei terhadap 210 perusahaan asuransi secara global, termasuk 74 perusahaan di Asia, dan mengidentifikasi tren utama yang memengaruhi masa depan manfaat kesehatan yang diberikan oleh perusahaan. Hasil survei menunjukkan bahwa lima negara di Asia mengalami tingkat tren medis yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata regional (8,8%) pada tahun 2021, yaitu India dengan tingkat inflasi medis tertinggi sebesar 14%.

Kemudian disusul oleh Tiongkok (12%), Indonesia (10%), Vietnam (10%), dan Filipina (9%). Secara keseluruhan, 81% perusahaan asuransi di Asia menunjukkan peningkatan aktivitas klaim medis pada tahun 2021, meskipun 53% perusahaan asuransi melaporkan berkurangnya jumlah klaim medis dibandingkan sebelum pandemi.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (The Center of Disease Control and Prevention) telah mengidentifikasi penyakit tidak menular (PTM) sebagai penyebab utama kematian secara global. Sebanyak 62% dari kematian tersebut terjadi di Kawasan Asia Tenggara. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa kanker (55%), penyakit pada sistem peredaran darah (43%) dan Covid-19 (36%) adalah penyebab utama klaim medis tahun 2021, sementara penyakit pernafasan (47%), penyakit gastro-intestinal (36%) dan Covid-19 (34%) merupakan kondisi kesehatan yang paling banyak menyebabkan klaim.

“Biaya pengobatan mengalami kenaikan meskipun tingkat perawatan medis lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Hal ini diperburuk dengan perawatan kesehatan yang tertunda sehingga memiliki dampak yang lebih buruk dan membutuhkan biaya yang besar,” kata Pemimpin Regional Asia Mercer Marsh Benefits, Joan Collar, dalam keterangannya Sabtu (2/4/2022).

Sumber: BeritaSatu.com