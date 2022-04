Diperkuat Dana Asing, IHSG Diproyeksi Tembus Level 7.600

Minggu, 3 April 2022 | 20:05 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 2022 diproyeksikan akan terus menguat dan berpotensi menembus level 7.600 seiring arus masuk dana asing ke dalam negeri.

Katalis utama pendorong pergerakan IHSG adalah terkatrolnya tingkat inflasi yang menerpa perekonomian global akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina.

Ekonom Ciptadana Sekuritas Asia Nicko Yosafat menyatakan, total dana asing yang masuk ke bursa saham dalam negeri pada Kuartal I-2022 mencapai Rp 32 triliun dibandingkan sepanjang tahun 2021 yang hanya Rp 38 triliun.

“Konflik Rusia-Ukraina membuat peningkatan harga komoditas sehingga Indonesia kebanjiran foreign flow. Kenaikan harga komoditas karena pasokan rendah akibat sanksi terhadap Rusia, negara lain banyak menahan komoditas untuk keperluan dalam negerinya. Ini berakibat pada kenaikan energy price dan supply chain shock,” ujar Nicko saat menjadi pembicara pada Investment Talk bertema “Foreign Flow in JCI” yang diselenggarakan D'ORIGIN Financial & Business Advisory bekerja sama IGICO Advisory, Minggu (3/4/2022).

Nicko mengatakan, konflik Rusia-Ukraina mendorong peningkatan inflasi di Amerika Serikat (AS) sekitar 7,9% secara tahunan pada Februari 2022. Hal ini akan membuat bank sentral AS mengambil kebijakan pengetatan suku bunga acuan, yaitu penyesuaian sebanyak enam kali lagi hingga akhir 2022.

Adapun tingkat inflasi di dalam negeri naik 2,64% secara tahunan per Maret 2022. Rupiah pun melemah 0,86% secara year to date menjadi Rp14.329 per dolar AS. Suku bunga Bank Indonesia pun diestimasikan naik ke 4,25%.

“Tapi ada dampak positif dari pengetatan monetary di AS yang menjadi momentum bagi emerging markets seperti Indonesia tingkatkan foreign flow. Kami awalnya memperkirakan IHSG menyentuh level 7.300 tahun ini tapi targetnya meningkat jadi 7.600 pada 2022 karena faktor tadi,” kata Nicko.

