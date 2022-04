IHSG Diproyeksi Mixed, Cermati ANTM, INCO, ICBP

Senin, 4 April 2022 | 08:20 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini diperkirakan akan turun di tengah sentimen negatif global.

"IHSG diperkirakan bergerak mixed (bervarvariasi) hari ini,," kata NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam risetnya Senin (4/4/2022).

Dia mengatakan investor merespons data Markit yang melaporkan indeks PMI manufaktur Indonesia Maret 2022 tetap ekspansif, atau berada di level 51,3. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi Maret 2022 meningkat 2,64% YoY, seiring kenaikan sejumlah harga bahan pangan termasuk minyak goreng

Sementara dari global, tingkat pengangguran Amerika Serikat (AS) pada Maret 3,6%, terendah dalam 2 tahun. Kuatnya pasar tenaga kerja AS, sekaligus mendukung ekspektasi CME Fedwatch Tool pada sikap Hawkish the Fed. Saat ini, ekspektasi CME Fedwatch Tool pada kenaikan 50 Bps Fed Fund Rate dalam pertemuan the Fed Mei 2022 mendatang sebesar

73,3%.

NH Korindo Sekuritas Indonesia memproyeksi pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini berkisar pada rentang 7.000-7.100.

Bursa AS Wall Street Jumat (1/4/2022) menguat di tengah tanda-tanda resesi dan laporan ketenagakerjaan AS. S&P 500 naik 0,34% menjadi 4.545,86, sedangkan Nasdaq Composite naik 0,29% menjadi 14.261,50. Dow Jones Industrial Average bertambah 139,92 poin, atau 0,40%, menjadi 34.818,27, setelah turun lebih dari 100 poin di awal sesi.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Jumat (1/4/2022), ditutup naik 7,32 poin (0,10%) menjadi 7.078,76. IHSG bergerak dalam rentang 7.040,49-7.099,30 dengan nilai transaksi Rp 13,2 triliun. Penguatan indeks didukung kenaikan saham sektor energi 0,75%, sektor material dasar menguat 0,87%, sektor industri naik 1,19%.

Untuk saham pilihan hari ini:

1. PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Buy target 7.375.

2. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Buy target 2.290.

3. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)

Buy target 8.100.

4. PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID).

Buy target 450.

5. PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)

Buy target 1.175.

Sumber: BeritaSatu.com