Sandiaga Uno: OK OCE Shop Hadir Beri Solusi Pemulihan UMKM

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu cara dalam mengoptimalkan penjualan produk melalui berjualan di toko. Seiring dengan capaian vaksin yang terus meningkat, semakin banyak orang mulai mengunjungi pusat-pusat perbelanjaan.

Fenomena ini mendorong evolusi desain pusat-pusat perbelanjaan yang lebih terbuka untuk mengakomodasi kebutuhan pengunjung yang mencari tempat dengan risiko penularan virus yang kecil.

Menurut Menparekraf Sandiaga Uno, OK OCE (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship) Shop hadir memberikan ruang pemasaran produk bagi UMKM, khususnya anggota OK OCE. Meski bisa dibilang saat ini sedang krisis, UMKM harus tetap eksis.

Sandiaga yang juga founder OK OCE, mengatakan hal yang sangat penting bagi UMKM yaitu kolaborasi dan silaturahmi.

"Tidak hanya itu, para UMKM harus selalu berinovasi, membuat kemasan semenarik mungkin, dan beradaptasi," ujar Sandiaga Uno melalui keterangan, Senin (4/4/2022).

