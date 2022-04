Latinusa Tebar Dividen Rp 25 Miliar, Simak Jadwalnya!

Jakarta, Beritasatu.com– PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) atau Latinusa berencana menebar dividen tunai sebesar US$ 1,75 juta atau setara Rp 25 miliar dengan kurs Rp 14.354 kepada para pemegang saham perseroan. Aksi korporasi tersebut sesuai dengan keputusan mata acara kedua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST).

BACA JUGA Penantian Panjang 8 Tahun, Akhirnya Latinusa Tebar Dividen

Emiten yang bergerak di sektor industri dasar dan kimia ini akan membagikan dividen tunai sebesar US$ 0,000697 per saham atau sebanding dengan Rp 10,01 per saham jika dirupiahkan.

Mengutip keterbukaan informasi, Senin (4/4/2022), perseroan bakal membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) atau recording date pada 12 April 2022 pukul 16.00 WIB atau pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia 12 April 2022 pukul 16.00 WIB.

Sesuai rencana, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan pada 4 Mei 2022 mendatang. Sementara akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) di pasar reguler dan negosiasi dilakukan pada 8 April 2022 dan pasar tunai pada 12 April 2022.

Lalu, awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) di pasar reguler dan negosiasi akan berlangsung pada 11 April 2022 dan pasar tunai 13 April 2022. Adapun tanggal daftar pemegang saham yang berhak dividen (recording date) pada 12 April 2022.

Manajemen perseroan mengingatkan, bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan pada 4 Mei 2022 melalui Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. “Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer melalui rekening pemegang saham perseroan,” papar Manajemen.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com