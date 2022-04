Rusia Diduga Lakukan Kejahatan Perang, Harga Minyak Mentah Melonjak

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah melonjak pada hari Senin (5/4/2022), karena meningkatnya kematian warga sipil di Ukraina meningkatkan tekanan pada negara-negara Eropa untuk menjatuhkan sanksi pada sektor energi Rusia, mendorong kekhawatiran baru dari pelaku pasar seputar pasokan yang lebih ketat.

Patokan global minyak mentah Brent berakhir pada US$ 107,53 untuk kenaikan 3,01%. Minyak mentah West Texas Intermediate AS menetap US$ 4,01, atau 4,04%, lebih tinggi pada US$ 103,28. Kedua kontrak turun lebih dari US$ 1 di awal sesi.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin dan para pendukungnya akan "merasakan konsekuensi" dari peristiwa di Bucha, di luar ibu kota Kyiv, di mana kuburan massal dan mayat terikat ditembak dari jarak dekat ditemukan.

Sekutu Barat akan menyetujui sanksi lebih lanjut terhadap Moskow dalam beberapa hari mendatang, katanya, meskipun waktu dan jangkauan paket baru itu tidak jelas.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyarankan sanksi terhadap minyak dan batu bara, menambahkan ada "petunjuk yang sangat jelas yang menunjukkan kejahatan perang" oleh pasukan Rusia.

Sumber: CNBC.com