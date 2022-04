Maret, Bulan Konsolidasi Kripto

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto berkembang pesat di dunia dan semakin menarik dalam jangka waktu yang relatif singkat. Meningkatnya minat tersebut juga terlihat di Indonesia, menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah investor kripto mencapai 12,4 juta per Februari 2022, dengan perdagangan aset kripto mencapai Rp 83,3 triliun. Zipmex, sebagai aplikasi investasi kripto terkemuka di Asia Tenggara, membagikan recap terkait pergerakan koin dan aset kripto lainnya di bulan Maret 2022.

Bulan Maret dapat dikatakan sebagai bulan konsolidasi, di mana terjadi perpindahan aset kripto dari investor jangka pendek (short term holder) ke investor jangka panjang (long term holder). Perpindahan aset kripto ke long term holder ini didukung oleh fakta bahwa para investor besar (whale) terlihat masih melanjutkan akumulasi bitcoin mereka yang telah dimulai sejak 23 Januari 2022 lalu, yang direfleksikan oleh data Coinbase Premium Index.

Dibandingkan dengan periode Maret 2020 ketika pasar saham S&P berada pada titik terendahnya, Bitcoin telah mengalami kenaikan sebesar lebih dari 550% pada Maret 2022 ini. Selain akumulasi whale dan meningkatnya jumlah long term holder, kenaikan ini didukung juga dengan data bahwa jumlah bitcoin yang berada di bursa perdagangan tersentralisasi (exchange) mengalami titik terendahnya dalam tiga tahun terakhir. Saat ini, total bitcoin yang bersirkulasi di exchange diestimasikan sebesar 2,5 juta atau hanya sekitar 13,2% dari jumlah bitcoin yang beredar pada November 2018.

BACA JUGA Transaksi Kripto Dikenakan PPh dan PPN 0,1% Mulai 1 Mei 2022

Pada Maret tahun ini, bitcoin bergerak pada rentang harga US$ 37.000 hingga US$ 47.000. Menariknya, titik harga US$ 47,000 ini justru baru dicapai pada akhir bulan Maret. Hal yang sama juga terjadi pada ethereum, yang bergerak pada rentang US$ 2.470 dan US$ 3.300 dengan level harga tertingginya US$ 3.300, juga terjadi pada akhir Maret ini.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily