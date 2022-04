Bursa Asia Menguat Ikuti Pergerakan Wall Street

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia-Pasifik naik pada perdagangan Selasa pagi (5/4/2022) karena investor menantikan keputusan suku bunga terbaru Reserve Bank of Australia.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,4% ditopang saham SoftBank Group dan Fanuc masing-masing naik lebih dari 1%. Kospi Korea Selatan naik 0,12% lebih tinggi. Di tempat lain, saham Australia juga naik karena S&P/ASX 200 naik 0,18%.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,11% lebih tinggi.

Bank Sentral Australia akan mengumumkan keputusan suku bunga terbarunya hari ini. Menjelang keputusan itu, dolar Australia berpindah tangan pada $0,7543 per dolar, menyusul lonjakan kemarin dari bawah $0,75.

Pasar di Hong Kong dan Tiongkok daratan ditutup pada hari Selasa untuk liburan.

Semalam di Wall Street, S&P 500 naik 0,81% menjadi 4.582,64. Dow Jones Industrial Average naik 103,61 poin, atau 0,3%, menjadi 34.921,88. Nasdaq Composite melonjak 1,9% menjadi 14.532,55.

Harga minyak lebih tinggi di pagi hari jam perdagangan Asia pada hari Selasa, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 1,91% menjadi $ 109,58 per barel. Minyak mentah berjangka AS naik 1,85% menjadi $ 105,19 per barel.

Sumber: CNBC.com