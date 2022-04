Dibuka, IHSG Lanjutkan Penguatan Kemarin

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (5/4/2022) menguat 0,29% ke 7.136,69.

Pasar saham AS ditutup lebih tinggi, didorong oleh kenaikan saham teknologi. Nasdaq ditutup lebih tinggi 1,9%, diikuti oleh S&P 500 dan Dow Jones, yang masing-masing naik 0,8% dan 0,3%. Sementara itu, inversi yield bertahan di pasar obligasi AS antara seri Treasury AS UST2Y dan UST10Y, yang dilihat sebagai indikator resesi AS dalam dua tahun ke depan atau lebih. Investor tetap khawatir tentang krisis di Ukraina, yang telah menyebabkan lonjakan harga komoditas yang memperburuk prospek inflasi yang sudah tinggi.

IHSG ditutup menguat 0,5% ke 7.116 kemarin. Pelaku pasar masih mencermati sinyal resesi yang datang dari pasar obligasi pemerintah AS, serta kenaikan harga minyak mentah yang dapat memicu inflasi yang lebih tinggi. NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan bergerak naik hari ini, dalam kisaran 7.000 hingga 7.200.

BACA JUGA Bursa Asia Menguat Ikuti Pergerakan Wall Street

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,08% ke kisaran 477, indeks LQ45 naik 0,29% ke kisaran 1.036,45, JII naik 0,41% ke 602,79.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,4% ditopang saham SoftBank Group dan Fanuc masing-masing naik lebih dari 1%. Kospi Korea Selatan naik 0,12% lebih tinggi. Di tempat lain, saham Australia juga naik karena S&P/ASX 200 naik 0,18%.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com