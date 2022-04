Pelita Samudera Cetak Rekor Pendapatan US$ 18,7 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI) membukukan total pendapatan usaha sebesar US$ 108,7 juta (Rp 1,56 triliun) pada akhir tahun 2021, naik 59% dari periode yang sama di 2020 sebesar US$68,3 juta. Pencapaian tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah perseroan.

Segmen Kapal Tunda dan Tongkang memberikan kontribusi tertinggi, yakni US$ 38,5 juta, diikuti segmen Kapal Curah Besar (Mother Vessel) US$36,1 juta, dan segmen Fasilitas Muatan Apung (Floating Loading Facility) US$34,1 juta.

Pendapatan dari muatan apung dan pengangkutan (Freight Charter) meraup US$61,2 juta dengan total volume angkut pada tahun 2021 tercatat 33,7 juta metrik ton.

Pendapatan dari sewa berjangka (Time Charter) secara keseluruhan naik signifikan 190% menjadi US$ 38,7 juta dari US$ 13,3 juta pada tahun 2020. Segmen kapal MV berkontribusi terbesar dengan US$18 juta dengan tingkat rata-rata utilisasi kapal MV Perseroan tercatat 88,4%.

Selain komoditas batu bara pada tahun 2021, PSSI terus meningkatkan diversifikasi angkutan kargo. Ekspansi multi kargo armada perseroan hingga akhir 2021 mencapai hampir 30% untuk volume pengangkutan komoditas di luar batubara seperti nikel, tembaga konsentrat, semen klinker, pasir silika, billet baja dan produk besi, termasuk melayani permintaan angkutan kargo alumina dari perusahaan BUMN, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada kuartal IV untuk mengangkut kargo Alumina.

Perseroan mencatat marjin laba kotor sebesar 32% atau US$ 34,9 juta. Marjin EBITDA berhasil dicapai di 42% atau sebesar US$ 45,7 juta, Rekor pendapatan usaha di tahun 2021 serta upaya efisiensi biaya yang berkelanjutan, mampu mencatatkan Laba Bersih tahun berjalan perseroan sebesar US$ 5 juta, pencapaian tertinggi sejak PSSI tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017.

Meningkatnya laba bersih tahun berjalan sekaligus menaikan laba bersih per saham atau earning per share PSSI menjadi Rp65, naik hampir tiga kali lipat dari laba bersih per saham tahun 2020, yakni Rp22.

“Kami akan terus berupaya untuk mempertahankan pencapaian 2021 yang merupakan Pencapaian terbaik dalam sejarah perseroan. Sejumlah strategi telah kami siapkan untuk menghadapi tahun 2022, diantaranya melanjutkan divestasi aset perseroan di saat yang tepat, diversifikasi kargo non-batu bara, serta mengantisipasi kondisi pandemi Covid-19. Kami telah alokasikan belanja modal sebesar US$10 juta,” kata Direktur Utama PT Pelita Samudera Shipping Tbk, Iriawan Alex Ibarat dalam keterangan tertulis, Selasa (05/04/2022).

Sumber: Investor Daily