Dorong UMKM Banjiri Marketplace, Menkominfo Minta Tingkatkan Kualitas Produk

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar lebih kompetitif. Hal ini menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong UMKM mampu membanjiri marketplace dengan produk-produk dalam negeri.

“Bapak Presiden meminta UMKM segera naik kelas dan tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital. Kualitas produk dalam negeri harus makin ditingkatkan agar lebih kompetitif,” ujar Johnny di Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Menurut Johnny, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menyampaikan ada banyak hal yang harus terus diperbaiki dan dibenahi berkaitan dengan digitalisasi sektor UMKM di Indonesia. Pembenahan tersebut dilakukan mulai dari hulu sampai hilir, dari penyediaan bahan baku hingga pembenahan bersama-sama seperti packaging, branding hingga pemasaran digital.

“Kami, Kementerian Kominfo saat ini tengah mendorong pelaku UMKM berjualan digital menggunakan platform lokapasar digital di Indonesia. Program kerja Kementerian Kominfo ada program UMKM go digital-active selling dan UMKM go digital-scale up industri 4.0,” ungkapnya.

Pada 2021, kata Johnny, Kementerian Kominfo telah melakukan fasilitasi dan pendampingan bagi 26.000 pelaku UMKM mengenai penjualan digital di daerah destinasi wisata prioritas. Pada 2022, pihaknya menargetkan 30.000 UMKM mendapat fasilitasi dan pendampingan teknologi 4.0 dari yang sederhana seperti pemanfaatan QR code hingga tahap paling lanjut pemanfaatan aplikasi aggregator penjualan digital.

“Pelaku UMKM juga dilatih menggunakan aplikasi lokapasar dan perencanaan serta pemantauan aktivitas bisnis dengan menggunakan aplikasi enterprise resource planning (ERP) sehingga pelaku UMKM bisa memantau penjualan pada berbagai marketplace. Apikasi ERP mini yang memungkinkan UMKM dapat memantau jumlah persediaan bahan baku dan barang jadi serta menyusun laporan keuangan. Hingga aplikasi augmented reality/virtual reality (AR/VR) untuk visualisasi produk yang dijual,” jelasnya.

Pemerintah telah memberi perhatian yang besar agar 64,2 juta UMKM Indonesia bisa go digital. Menurut Menkominfo, upaya itu dilatari potensi ekonomi digital Indonesia yang besar.

“Bahkan, pemerintah telah menargetkan agar pada tahun 2024 mendatang, jumlah pelaku UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat hingga 30 juta melalui Program Nasional Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI),” tandasnya.

Selain memfasilitasi pelaku UMKM dengan pelatihan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk mendukung produktivitas UMKM.

“Peran yang diharapkan dari Kementerian Kominfo juga berkaitan dengan kebijakan tata kelola data dan perlindungan data pribadi, literasi digital terkait keamanan bertransaksi, dan kebijakan lainnya,” kata Johnny.

