Hore! Jokowi Kasih BLT Rp 1 Juta bagi Pekerja Gaji di Bawah Rp 3,5 Juta

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 1 juta bagi pekerja yang memiliki gaji atau upah di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Keputusan tersebut diambil Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna tentang antisipasi situasi dan perkembangan dunia di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merespons kenaikan harga berbagai komoditas, terutama pangan dan energi, sebagai dampak perangan Rusia dan Ukraina. Peristiwa tersebut tertransmisi ke Tanah Air dalam bentuk kenaikan harga komoditas dan inflasi mulai gas alam, batu bara, minyak mentah, minyak kelapa sawit hingga gandum. Juga ada kenaikan inflasi.

“Kita ketahui berbagai komoditas apakah itu gas alam naik, batu bara pun di harga US$ 258, brent (minyak berjangka Brent) juga sudah di atas US$ 100, CPO di US$ 1.500 dan gandum di US$ 1.000, dan kita ketahui bahwa Rusia adalah produsen gandum dan minyak nabati besar, sehingga berbagai food price dari FAO juga meningkat secara global di atas indeks 140 dan komoditas vegetable oil juga sudah meningkat indeksnya lebih dari 200,” kata Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya seusai sidang kabinet paripurna.

Oleh karena itu, lanjut Airlangga, Indonesia mengalami dua akibat yakni penerimaan ekspor naik dan transmisi di dalam negeri tidak bisa seluruhnya diterima ke masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Airlangga mengungkapkan Jokowi telah memberikan arahan untuk program perlindungan sosial agar dipertebal.

