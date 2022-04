Xendit Proses hingga Rp 200 T Transaksi Pembayaran Online dalam Setahun

Jakarta, Beritasatu.com - Transaksi pembayaran secara online terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, terlebih di masa pandemi Covid-19. Bahkan dalam setahun, perusahaan infrastruktur pembayaran Xendit bisa memproses pembayaran online hingga sekitar Rp 200 triliun.

Xendit sendiri adalah payment gateway yang fokus pada menyediakan infrastruktur pembayaran dari berbagai channel pembayaran online, di mana Xendit memproses pembayaran dan membantu marketplace atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menyederhanakan pembayaran, sehingga mereka bisa lebih fokus pada core operation-nya.

“Dari awal Xendit beroperasi, dari bulan ke bulan nilai transaksi yang kami bantu proses bertumbuh sekitar 10%-15%. Pertumbuhannya cukup konsisten sampai saat ini. Kurang lebih per tahun nilai transaksi yang kami bantu fasilitasi sekitar Rp 200 triliun,” kata Director Xendit Group Mikiko Steven dalam webinar “Membedah Potensi Pertumbuhan B2B Marketplace di Indonesia” yang digelar Beritasatu Media Holdings, Selasa (5/4/2022).

Dengan melihat tren di tahun-tahun sebelumnya, Xendit menargetkan peningkatan nilai transaksi dari tahun ke tahun sekitar 50%-100%. Optimisme tersebut didasari semakin banyaknya UMKM yang menggunakan solusi Xendit dalam menyederhanakan proses pembayarannya.

“Pandemi itu bisa dibilang blessing in disguise. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang jauh berbeda. Sebelum Covid-19 di Februari atau Maret 2020, per hari itu UMKM yang sign up untuk bisa pakai sistem pembayaran digital Xendit mungkin puluhan. Tetapi setelah Mei 2020, kita lihat ada perubahan signifikan, di mana per hari kami bisa menerima ratusan pendaftaran,” ungkap Mikiko.

Selain melayani UMKM, Xendit juga banyak melayani perusahan-perusahan teknologi besar. Salah satunya marketplace B2B Ula. Xendit membantu Ula dari dua sisi, yaitu penerimaan pembayaran dan pemberian pembayaran.

“Di Xendit, kami lihat lebih dari sekedar payment gateway. Kami bangga dapat membantu pelaku usaha digital B2B seperti Ula dari sisi efisiensi produk-produk keuangan digitalnya, baik dari sisi penerimaan pembayaran maupun settlement-nya. Di sini kami ada untuk membantu efisiensi operasional dari para mitra kami, supaya startup atau perusahaan seperti Ula bisa lebih fokus mengembangkan core operation mereka tanpa harus pusing memikirkan infrastruktur pembayarannya,” kata Mikiko.

