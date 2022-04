Zero Accident di Proyek MRT Jakarta, Kineja PPRE Diapresiasi

Jakarta, Beritasatu.com - PT PP Presisi Tbk (PPRE) mendapatkan piagam penghargaan dalam Safety, Health, Environment, and Security (SHES) Implementation pada proyek MRT Jakarta dengan kategori Best Subcontractor on SHES Implementation. Pada proyek tersebut PP Presisi mengerjakan lingkup pekerjaan Borepile. Adapun penghargaan diberikan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda).

“Pada Proyek MRT Jakarta, PP Presisi menerapkan aspek SHES di setiap pekerjaan sehingga mencapai zero accident

sampai proyek selesai," kata Direktur Utama PT PP Presisi Tbk, Rully Noviandar dalam keterangan tertulisnya Selasa (5/4/2022).

Dia mengatakan zero accident diwujudkan melalui program penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap, melaksanakan tool box meeting (TBM) sebelum pekerjaan dimulai, program inspeksi peralatan dan alat berat, induction pada pekerja baru, dan kampanye SHES seperti pemasangan rambu-rambu dan papan informasi.

Dia mengatakan sebagai perusahaan di bidang konstruksi, PP Presisi menjadikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai prioritas dalam operasional usaha. "Kami menetapkan prosedur kerja untuk memastikan implementasi K3 di setiap lokasi sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP)," tambah Rully Noviandar.

Dia mengatakan diperolehnya penghargaan tersebut, tidak menyurutkan PPRE meningkatkan implementasi sistem health safety dan environment (HSE) di seluruh lingkungan perusahaan, terutama di proyek.

Sumber: BeritaSatu.com