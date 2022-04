Fit and Proper Test DK OJK, Mirza Dicecar Penanganan Bank Century

Jakarta, Beritasatu.com- Komisi XI DPR dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) mencecar Mirza Adityaswara terkait penanganan kasus Bank Century. Peran Mirza dipertanyakan ketika menjadi bagian dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2010-2013.

Pertanyaan itu disampaikan anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Misbakhun. Awalnya, dia menuturkan bahwa Mirza menjabat sebagai anggota dewan komisioner LPS periode Oktober 2010-April 2012 yang berlanjut sebagai kepala eksekutif LPS hingga Oktober 2013.

Pada 3 Maret 2010, kata Misbakhun, Panitia Khusus (Pansus) hak angket Bank Century itu memutuskan opsi C bahwa bail out melanggar hukum. Namun LPS tetap melakukan injeksi terhadap Bank Mutiara sebagai kelanjutan Bank Century. "Sehingga pada 2009-2013, laporan keuangan LPS itu disclaimer oleh BPK. Bapak (Mirza Adityaswara) adalah salah satu komisioner LPS. Keputusan politiknya sudah memberikan tatakan hukum yang kuat. Namun bail out dari Rp 6,7 triliun dalam bentuk injeksi modal diteruskan LPS sebagai pemegang saham Bank Mutiara," kata Misbakhun, Rabu (6/4/2022).

Dia menambahkan, dari sisi politik maupun aspek hukum, penyelesaian Bank Century telah ditetapkan tetapi langkah yang diambil LPS tidak sejalan. "Injeksi dari Rp 6,7 triliun dilengkapi menjadi Rp 8,1 triliun tetap dilakukan. Saya ingin tahu peran Bapak di situ? Karena ini membuat tahun 2009-2013 LPS disclaimer laporan keuangannya oleh BPK," kata Misbakhun.

Mirza yang masuk bursa calon wakil ketua DK OJK menjelaskan, pihaknya memang berkarier di LPS pada 2010-2013, ketika penanganan Bank Century sudah ada dan berubah nama menjadi Bank Mutiara. Dia juga mengakui bahwa laporan BPK untuk LPS ketika itu mendapat opini disclaimer. "Pada saat itu kami harus menyikapinya. Kira-kira sebelum saya pindah ke BI, sudah masuk jatuh tempo untuk Bank Mutiara didivestasi. Ketika itu sudah ada modal negara yang masuk di dalamnya, yang mana situasi portofolio Bank Mutiara ternyata masih belum sehat. Sehingga diperkirakan masih perlu pencadangan-pencadangan, tetapi kemudian proses divestasi sudah harus dilakukan," ungkap Mirza.

Sewaktu dirinya masuk ke LPS termasuk dengan opini disclaimer, pihaknya tetap mempersiapkan untuk melakukan divestasi. Namun ketika itu divestasi belum berhasil.

