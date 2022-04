Wall Street Kembali Melemah, the Fed Bakal Susutkan Neraca

New York, Beritasatu.com - Wall Street jatuh untuk hari kedua pada hari Rabu (6/4/2022) setelah the Federal Reserve mengindikasikan akan menyusutkan neraca sebesar US$ 95 miliar per bulan.

Dow Jones Industrial Average turun 144,67 poin, atau 0,42%, menjadi 34.496,51. S&P 500 turun 0,97% menjadi 4.481,15, dan Nasdaq Composite merosot lagi 2,22% menjadi 13.888,82 setelah jatuh sekitar 2,3% pada hari Selasa.

Rilis risalah rapat The Fed bulan Maret mengindikasikan bahwa para pejabat “secara umum setuju” bahwa mereka harus menyusutkan neraca sebesar $95 miliar per bulan mulai Mei. Risalah juga menunjukkan pejabat bank sentral sedang mempertimbangkan kenaikan suku bunga yang lebih besar daripada kenaikan 25 basis poin atau seperempat poin biasa. Saham merosot ke posisi terendah sesi setelah rilis risalah tetapi bangkit kembali sedikit untuk mengakhiri hari.

“Banyak peserta mencatat bahwa – dengan inflasi jauh di atas tujuan Komite, risiko inflasi terhadap pertumbuhan, dan suku bunga jauh di bawah perkiraan peserta untuk jangka panjang– mereka lebih suka kenaikan 50 basis poin," kata risalah.

Sementara itu, imbal hasil Treasury 10-tahun melonjak di atas 2,65% ke level tertinggi tiga tahun pada hari Rabu.

Saham teknologi memimpin penurunan pada hari Rabu. Apple, Microsoft, Amazon, dan Tesla berkontribusi pada penurunan sektor ini. Pembuat cip seperti Nvidia dan Marvell Technology juga melanjutkan penurunan mereka, masing-masing turun sekitar 5,9% dan 2,6%.

Investor terus mencari saham dengan keuntungan stabil, menghindari saham yang menawarkan pertumbuhan di masa depan. Sektor utilitas, perawatan kesehatan, dan kebutuhan pokok konsumen terus naik pada hari Rabu, dengan Amgen dan Johnson & Johnson masing-masing naik lebih dari 2%. Bahan pokok konsumen seperti Coca-Cola dan Procter & Gamble naik lebih dari 1%. Walmart melonjak 2,3%.

Sumber: CNBC.com