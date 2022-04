Kepemimpinan di Citi Refleksikan Kesetaraan Gender

Jakarta, Beritasatu.com – Co-Chairwoman Citi Indonesia Women’s Network Maryam Umar mengungkapkan, kepemimpinan di Citi secara global, maupun di Indonesia, sudah sangat merefleksikan kesetaraan gender. Misalnya saja penunjukan Jane Fraser sebagai CEO Citigroup Inc di tahun 2020. Jane merupakan CEO Citi perempuan pertama di dalam sejarah Citi, serta menjadi perempuan pertama yang menjalankan bank besar di Wall Street.

Kondisi yang sama juga terlihat dalam kepemimpinan di Citi Indonesia. Empat dari tujuh dewan direksi Citi Indonesia adalah perempuan. Mereka adalah Cristina Ten Tan (Head of Consumer Banking), Franziska Wagiu (Head of Markets), Andyana Tobing (Head of Human Resource), Amalia Pratantara (Head of Compliance Officer).

“Empat dari tujuh dewan direksi Citi Indonesia adalah perempuan, sehingga terlihat dominasinya sudah jelas. Ini sebenarnya bukan standar di Indonesia, bahkan bukan hal yang umum melihat dewan direksi didominasi oleh perempuan, khususnya di industri keuangan,” kata Maryam Umar dalam diskusi virtual bertajuk “Acceleration Social Inclusion Through Women Empowerment" yang digelar Citi Indonesia bekerja sama dengan bekerja sama dengan Beritasatu Media Holdings, Rabu (6/4/2022).

Jika melihat Citi Indonesia secara umum, Maryam mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya didominasi oleh laki-laki, kini sudah berhasil diisi oleh pemimpin perempuan, mulai dari kepala unit bisnis, kepala bagian pasar uang, serta posisi-posisi strategis lainnya.

Di Citi sendiri, ada banyak program-program pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender di perusahaan, mulai dari mentoring hingga pelatihan. “Misalnya untuk program-program pelatihan, ada yang dibuat dengan fokus pesertanya adalah perempuan. Misalnya Citi’s Women’s Leadership Development Program, ini khusus untuk perempuan. Mereka khusus dilatih untuk menggali potensi menjadi pemimpin di Citi,” ungkap Maryam.

