New Pet Shop Lengkapi Rencana Tampilan Baru Gajah Mada Plaza

Pembukaan New Pet Shop yang berlokasi di lantai 6, Gajah Mada Plaza, 1 April 2022. Pembukaan New Pet Shop ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Henry Riady yang hadir mewakili PT Lippo Karawaci Tbk, Chief Marketing Officer PT Lippo Malls Indonesia Danny Crayton, dan Mall Director Gajah Mada Plaza Andy Wijaya, serta beberapa tenant dari New Pet Shop. (Foto: Dok. LMI)