Hasil Survei: Grab Jawara Super App di Asia Tenggara

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut laporan Ipsos SEA Ahead Wave 5 yang dirilis pada Januari 2022, 51% masyarakat Asia Tenggara mengatakan mereka sekarang lebih sering berbelanja online, dan 1 dari 2 orang mengatakan mereka membayar lebih sering dengan dompet digital atau opsi nontunai lainnya.

Selain itu, studi terbaru oleh Ipsos juga mengungkapkan 82% pengguna aplikasi digital di Asia Tenggara memesan pengiriman makanan dan 43% menggunakan layanan kendaraan atau ride-hailing.

BACA JUGA Survei Ipsos Ungkap Tiga Pemain Utama E-Commerce di Indonesia

Dalam penelitian terbaru dan pertama di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, Ipsos Indonesia mengadakan survei untuk mengetahui super app terbaik di setiap negara tersebut dengan melibatkan 3.500 responden.

Managing Director Ipsos in Indonesia, Soeprapto Tan, mengatakan, mengingat ketidakpastian bagaimana super app diartikan, Ipsos merancang kriteria untuk menentukan apa itu super app.

"Hal itu memungkinkan kami untuk membuat daftar kandidat super app di setiap negara, yang kemudian kami bandingkan penilaian pengguna berdasarkan 4 indikator utama super app, yaitu user experience, engagement, awareness, dan usefulness,” jelas Soeprapto Tan, dalam keterangan resminya, Kamis (7/4/2022).

BACA JUGA Grab Akuisisi Supermarket Malaysia Jaya Grocer

Menurut Soeprapto Tan, sebuah super app sering diartikan sebagai aplikasi yang menawarkan banyak layanan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda.

"Pada survei ini, Ipsos menetapkan super app sebagai aplikasi yang menawarkan lebih dari 3 layanan digital, seperti transportasi (ride-hailing), e-commerce, pembayaran, pesan-antar makanan, belanja bahan makanan, dan lain-lain. Sementara, aplikasi berbasis media sosial tidak disertakan dalam survei ini," jelasnya.

Berdasarkan kriteria tersebut, diketahui Grab sebagai super app terbaik di 6 negara Asia Tenggara yang termasuk dalam survei, dengan rata-rata total skor indeks 63. Skor Grab tertinggi di Singapura dan Vietnam, diikuti oleh Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Thailand.

BACA JUGA Hari Mitra, Grab dan OVO Bagikan Rp 20 Miliar

Shopee menempati posisi kedua, dengan perolehan rata-rata total skor indeks 52. Setelah Shoppe adalah Lazada (42), Gojek (22), Tokopedia (14), Traveloka (12), AirAsia (10), BliBli, BukaLapak & JDID (10 each), GCash (8), Touch n Go eWallet (7), Lineman (6), Be (5), dan Zig (3).

"Berdasarkan total skor rata-rata di setiap indikator, Grab mencapai jumlah skor yang lebih tinggi dan oleh karena itu Grab menempati peringkat pertama sebagai Super App terbaik di Asia Tenggara pilihan pengguna,” tandas Soeprapto Tan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com