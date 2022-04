Calon DK OJK Inarno Bidik Kapitalisasi BEI Rp 15.000 T pada 2027

Jakarta, Beritasatu.com– Komisi XI DPR kembali mengadakan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) bagi calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) 2022-2027 pada Kamis (7/4/2022).

Calon anggota DK OJK yang pertama kali diuji adalah Inarno Djajadi yang juga merupakan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI). Inarno diproyeksi menjadi calon Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

Dalam paparannya, Inarno mengungkapkan salah satu target jika terpilih DK OJK adalah kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa tembus Rp 15.000 triliun pada 2027 nanti. Adapun per Rabu (6/4/2022), kapitalisasi pasar BEI Rp 8.912 triliun. Selain itu, rata-rata nilai transaksi harian di BEI diharapkan tembus Rp 25 triliun per hari pada 2027 nanti, di mana saat ini sekitar Rp 13,37 triliun per hari.

“Ini aspirasi dari saya, kita harapkan 2027 kapitalisasi pasar kita bisa mencapai Rp 15.000 triliun atau berarti 60% dari PDB (produk domestik bruto). Rata-rata nilai transaksi harian saat ini Rp 13,37 triliun, Insyaallah pada 2027 bisa meningkat menjadi Rp 25 triliun,” ungkap Inarno dalam fit and proper test calon anggota DK OJK di Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Lalu, kata dia, jumlah perusahaan yang tercatat di BEI yang saat ini 780 perusahaan, diharapkan pada 2027 menjadi 1.100 perusahaan. Kemudian, jumlah investor bertambah dari 7,5 juta investor menjadi 20 juta investor pasar modal pada 2027.

Dia mengakui, saat ini masih terjadi masalah literasi dan inklusi sehingga kinerja pasar modal ini di bawah sektor keuangan lain, termasuk dari tingkat literasi dan inklusi di perbankan. “Usulan saya, untuk edukasi dan literasi kita memiliki sembilan kantor regional OJK dan 37 kantor OJK. Tentunya ini dengan menggunakan distribusi yang ada dan melalui kerja sama mungkin dengan IDX itu akan sangat baik,” papar Inarno.

Sumber: Investor Daily