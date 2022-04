Bursa Eropa Melemah Diterpa Sentimen the Fed dan Lockdown Tiongkok

London, Beritasatu.com — Bursa Eropa ditutup melemah pada hari Kamis (7/4/2022) di tengah rencana pengetatan moneter Federal Reserve AS dan perang yang sedang berlangsung di Ukraina.

Stoxx 600 Eropa turun 0,21%, DAX Jerman turun 0,52%, FTSE Inggris turun 0,47%, CAC Prancis turun 0,57%, FTSE MIB Italia turun 0,59%.

Koreksi dipicu kebijakan agresif the Federal Reserve AS. Pada Rabu, the Fed merilis risalah dari pertemuan Maret yang menunjukkan rencana untuk mengurangi kepemilikan obligasi sekitar $95 miliar. Sementara itu, pembuat kebijakan mengindikasikan bahwa akan ada satu atau lebih kenaikan suku bunga 50 basis poin untuk memerangi inflasi.

Investor di seluruh dunia juga mengawasi dampak dari kontrol ketat Covid-19 di Tiongkok yang berpotensi mengganggu rantai pasokan global. Mereka juga menunggu rincian babak baru sanksi Barat terhadap Rusia setelah muncul bukti potensi kejahatan perang di Ukraina.

Para menteri luar negeri NATO berkumpul di Brussel pada Rabu untuk pertemuan dua hari guna membahas invasi Rusia ke Ukraina.

Shell telah mengumumkan bahwa mereka akan menghapus antara $4 dan $5 miliar nilai asetnya setelah menarik diri dari Rusia.

