Harga Minyak Mentah Turun, Pasar Skeptis akan Sanksi Energi Rusia

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah turun pada penutupan perdagangan hari Kamis (7/4/2022) dipicu ketidakpastian bahwa Uni Eropa bakal menerapkan sanksi ekspor energi Rusia secara efektif dan setelah negara-negara konsumen mengumumkan pelepasan besar cadangan darurat minyak.

Harga juga tertekan oleh kekhawatiran bahwa lockdown di Tiongkok karena gelombang baru Covid-19 akan memperlambat pemulihan permintaan minyak.

Minyak mentah berjangka Brent turun 0,5%, menjadi $100,58 per barel sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 0,6%, menjadi $96,03 per barel.

Diplomat Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan pada pertemuan NATO bahwa langkah-langkah baru Uni Eropa, termasuk larangan batu bara Rusia, dapat disahkan pada hari Kamis atau Jumat dan berikutnya, blok tersebut akan membahas embargo minyak.

Sumber: CNBC.com