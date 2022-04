Astra Life Targetkan Masuk Top 10 Industri Asuransi Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) tumbuh agresif sejak 2014 sampai dengan 2021 dengan total aset Rp 7 triliun dan melayani hampir 4 juta tertanggung. Dalam lima tahun ke depan, perseroan berambisi untuk masuk dalam top 10 perusahaan asuransi nasional, termasuk dengan memperkuat saluran distribusi digital.

Head of Marketing Branding & Digital Channel Astra Life, Windy Riswantyo menyampaikan, tahun 2014 menjadi tahun yang penting karena perusahaan telah berdiri dengan nama Astra Life. Ketika itu perusahaan berada di peringkat 30 di industri, peringkat 17 untuk jalur bancassurance, aset Rp 1 triliun dan sekitar 400.000 tertanggung.

"Pada 2021 kami mengalami lonjakan, bisa dibilang one of the fastest growing life insurer in the industry saat ini, dimana peringkat kami bertumbuh dari 30 menjadi 11, dari 60 pemain asuransi jiwa," kata Windy saat media visit secara daring dengan Beritasatu Media Holdings, Kamis (7/4/2022).

Windy menjelaskan, tahun 2021 peringkat kanal bancassurance pun naik menjadi 8, jalur distribusi tambahan seperti e-commerce menempati peringkat 2 seperti data AAJI, jalur pemasaran IKNB peringkat 2, serta peringkat 6 terkait dengan EBC dan broker. "Nah aset tumbuh tujuh kali lipat dari Rp 1 triliun menjadi Rp 7 triliun, dengan jumlah tertanggung saat ini mendekati 4 juta," jelas Windy.

Dia menjelaskan, pencapaian itu tidak terlepas dari pertumbuhan positif dari kinerja keuangan Astra Life. Premi bruto dicatat (gross written premium/GWP) pada 2021 melonjak sembilan kali lipat dibandingkan tahun 2014 menjadi sebesar Rp 5,7 triliun. Secara tahunan (year on year/yoy), premi tumbuh 50% pada tahun lalu.

Demikian juga total aset, tercatat tumbuh lima kali lipat dibandingkan 2014 menjadi sebesar Rp 7,1 triliun atau naik 8% (yoy) pada 2021. Sedangkan saat ini total tertanggung ada sebanyak 3,7 juta, melesat dibandingkan awal berdiri sebanyak 400.000. Tahun lalu, klaim meninggal dunia tercatat sebesar Rp 700 miliar, dengan Rp 170 miliar diantaranya merupakan klaim terkait Covid-19.

Presiden Direktur Astra Life, Windawati Tjahjadi menuturkan, setiap tahun Astra Life mencatat peningkatan peringkat yang baik dalam skala industri asuransi jiwa. Oleh karenanya, inovasi produk yang sedang dan telah dilakukan diharapkan mampu mendorong peningkatan bisnis di masa mendatang, termasuk dalam rangka meraih cita-cita perusahaan untuk masuk top 10.

"Ranking di skala pemain lokal kita sudah masuk 10 besar yakni posisi 6. Tidak dalam jangka waktu dekat, dalam lima tahun (2027) depan kita masuk dalam top 10 industri. Pemain-pemain di industri ini cukup baik," ucap Windawati Tjahjadi.

