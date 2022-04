Sebelum Zero ODOL, Status dan Fungsi Jalan Perlu Dibenahi

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diharapkan menyelesaikan sejumlah masalah sebelum menerapkan zero ODOL (over dimension over load). Salah satunya status dan fungsi jalan yang dinilai belum jelas.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Agus Taufik Mulyono mengatakan mayoritas pabrik untuk komoditas ekspor tidak berada di kota, tetapi di desa atau kecamatan. "Ketika mengangkut barang dari pabrik menuju pelabuhan, truk-truk itu akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional)," kata Taufik dalam keterangan tertulisnya Jumat (8/4/2022).

Tidak hanya status jalan, kata dia, truk juga akan melalui jalan yang fungsinya berbeda mulai lingkungan primer atau jalan lokal, kolektor tiga atau jalan kabupaten, kolektor dua atau jalan provinsi, dan kolektor satu atau jalan arteri. Selain fungsi dan status, kelas jalan yang dilalui truk dari pabrik menuju pelabuhan utama juga beragam. Saat melalui jalan yang berbeda itu, truk tidak mungkin menurunkan barang bawaannya saat akan pindah jalan. Apalagi, saat membongkar muatannya, dibutuhkan terminal handling untuk mengumpulkan barang yang kelebihan muatan. “Nah, masalahnya, terminal handling ini tidak pernah ada karena memang tidak diwajibkan dalam undang-undang,” kata Agus.

Fakta seperti ini yang menurut Agus membuat jalan khususnya di kabupaten banyak rusak karena harus dilalui truk-truk besar, Menurut Agus, hal ini karena UU Jalan dengan UU Lalu Lintas tidak sinkron. “Pada Pasal 19 UU Lalu Lintas tentang Kelas Jalan, dikaitkan dengan fungsi jalan, dikaitkan status jalan, tidak pernah ketemu," ucapnya.

Suripno dari Indonesia Road Safety Partnership (IRSP) juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab menetapkan kelas jalan. Sesuai undang-undang, yang menetapkan kelas jalan itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun tidak ada kata-kata yang menjelaskan bahwa yang ditetapkan itu untuk membangun jalan atau untuk pelarangan penggunaan jalan. “Akibatnya PUPR menetapkan kelasnya dan Menteri Perhubungan harus menetapkan larangan penggunaan berdasarkan kelas jalannya,” ujarnya.

