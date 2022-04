Pekan Ini, Bursa AS Berguguran Setelah Komentar The Fed

New York, Beritasasatu.com - Bursa AS Wall Street sepanjang pekan ini melemah karena kebijakan moneter ketat bank sentral Federal Reserve (The Fed). S&P 500 dan Nasdaq turun dari kenaikan 3 minggu berturut-turut.

Sementara pada Jumat (8/4/2022) Dow Jones Industrial Average naik 137,55 poin, atau 0,4%, menjadi 34.721,12, S&P 500 turun 0,27% menjadi 4.488,28 dan Nasdaq Composite ambles 1,34% menjadi 13.711,00.

Sepanjang minggu ini S&P 500 ditutup turun 1,27%, Nasdaq 3,86%, dan Dow turun 0,28%.

Pergerakan pasar terjadi karena investor bereaksi terhadap perubahan Federal Reserve, yang menandakan akan bertindak lebih agresif melawan inflasi. “Bukan berarti sesuatu yang 'positif' sedang terjadi atau pembeli bergegas ke pasar, tetapi berita buruk diserap sepenuhnya untuk saat ini dan pasar sekarang menunggu titik data berikutnya,” tulis analis Vital Knowledge, Adam Crisafulli.

Saham teknologi memimpin pelemahan Jumat karena mengantisipasi kenaikan suku bunga yang membatasi pertumbuhan laba emiten di masa depan. Produsen chip seperti Nvidia dan Micron masing-masing turun 4,5% dan 1,4%. Sementara saham Tesla, Alphabet, dan Apple turun 3%, 1,9%, dan 1,2%.

Saham Robinhood ambles 7% setelah Goldman Sachs menurunkan rating aplikasi perdagangan saham itu menjadi jual dari netral. UPS turun mendekati 1% karena Bank of America turunkan peringkat menyusul kekhawatiran melemahnya permintaan dan penurunan harga di industri.

Sektor perawatan kesehatan dan kebutuhan pokok konsumen menguat minggu ini. Sedankan Merck dan UnitedHealth Group naik pada Jumat masing-masing 5% dan 6,5%.

Sementara perusahaan sektor keuangan seperti JPMorgan Chase dan American Express rebound.

Pergerakan Jumat setelah The Fed merilis risalah pertemuan Maret pada Rabu, yang mengungkapkan akan mengurangi kepemilikan obligasi sekitar US$ 95 miliar. Bank sentral juga mempertimbangkan kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin dalam pertemuan mendatang.

Sementara harga minyak, yang telah bergejolak selama perang Rusia-Ukraina, naik sedikit pada Jumat. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 2,32% jadi US$ 98,26 dan minyak mentah Brent naik 2,19% ke US$ 102,78.

Investor tengah mamantau musim pendapatan minggu depan, yang akan dimulai dengan laporan dari lima bank besar yakni JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley dan Wells Fargo.

Sumber: CNBC