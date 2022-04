Minggu Ini, Harga Minyak Turun karena Cadangan Strategis Dilepas

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melonjak pada Jumat (8/4/2022), tetapi secara mingguan turun dua kali beruntun setelah sejumlah negara mengumumkan rencana melepaskan minyak mentahnya dari cadangan strategis.

Minyak mentah berjangka Brent naik 2,19% menjadi US$ 102,78 per barel dan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 2,32% jadi US$ 98,26. Brent pada pekan ini turun 3,6% dan WTI catat pelemahan 3%.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Turun, Pasar Skeptis akan Sanksi Energi Rusia

Negara-negara anggota Badan Energi Internasional (IEA) akan melepaskan 60 juta barel selama 6 bulan ke depan. Sementara Amerika Serikat akan mencocokkan jumlah itu sebagai bagian dari pelepasan 180 juta barel yang diumumkan Maret.

"Ada beberapa kekhawatiran bahwa dengan menurunkan harga secara artifisial, Anda hanya meningkatkan permintaan, dan itu akan membakar pasokan dengan cepat," kata analis di Price Futures Group, Phil Flynn.

Analis ANZ Research dalam sebuah catatan mengatakan pelepasan minyak dari cadangan strategis dapat menghalangi produsen, termasuk Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen serpih AS, mempercepat peningkatan produksi.

BACA JUGA Keran Dibuka, Harga Minyak Mentah Kembali Turun

Analis PVM Stephen Brennock, sementara itu, mempertanyakan dampak dari cadangan yang dirilis. “Terlepas dari volume yang belum pernah terjadi sebelumnya, keraguan tetap ada apakah banjir pasokan yang masuk ini akan mengatasi kekurangan minyak mentah Rusia,” katanya.

Sementara JPMorgan mengharapkan pelepasan cadangan dapat mengimbangi 1 juta barel per hari pasokan minyak Rusia yang hilang.

Adapun Rusia telah menemukan pembeli dari Asia setelah pembeli Barat menghindari kargo sejak awal konflik di Ukraina.

Produksi kondensat minyak dan gas Rusia turun menjadi 10,52 juta barel per hari (bph) pada 1-6 April dari rata-rata Maret 11,01 juta bph, dua sumber yang mengetahui data tersebut mengatakan kepada Reuters.

Kongres AS memilih melarang minyak Rusia, sementara Uni Eropa sedang mempertimbangkan hal serupa.

Di sisi lain Shanghai memperpanjang lockdown untuk mengatasi infeksi Covid-19 yang meningkat cepat.

Tekanan lebih lanjut datang dari penguatan dolar AS, setelah sinyal bahwa Federal Reserve AS dapat menaikkan suku bunga.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC