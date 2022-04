Harga Emas Naik karena Khawatir Ekonomi Jatuh Akibat Krisis Ukraina

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada Jumat (8/4/2022) bahkan ketika investor mempertimbangkan ekspektasi kenaikan suku bunga AS The Fed untuk meredam inflasi. Kenaikan emas juga terjadi karena kekhawatiran kejatuhan ekonomi dari krisis Ukraina.

Harga emas di pasar spot naik 0,6% menjadi US$ 1.943,70 per ons dan naik hampir 1,1% untuk minggu ini. Sementara emas berjangka AS menguat 0,6% menjadi US$ 1.948,5.

"Di satu sisi kami memiliki risiko geopolitik karena perang di Ukraina dan kenaikan inflasi yang menawarkan dukungan untuk logam mulia, di sisi lain sikap Federal Reserve semakin hawkish," kata analis ActivTrades Ricardo Evangelista.

"Sampai salah satu faktor ini mendapatkan keunggulan jelas, harga emas kemungkinan akan tetap dalam kisaran saat ini."

Sebelumnya indeks dolar mencapai level tertinggi sejak Mei 2020, didukung pertemuan kebijakan Fed Maret yang menunjukkan "banyak" pembuat kebijakan siap menaikkan suku setengah poin dalam pertemuan mendatang untuk menekan inflasi.

Patokan imbal hasil Treasury AS 10-tahun menyentuh level tertinggi 3 tahun. Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS dan imbal hasil Treasury, yang meningkatkan biaya peluang untuk menahan bullion yang tidak memberikan imbal hasil.

“Kekuatan inflasi yang berlawanan dan kenaikan suku bunga kemungkinan akan menjadi pengaruh terkuat emas di kuartal kedua,” kata Dewan Emas Dunia dalam sebuah laporan.

“Pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 dan gangguan pasokan, dan telah diperburuk perang Rusia-Ukraina, kemungkinan akan membuat inflasi lebih tinggi lebih lama.”

Sumber: CNBC