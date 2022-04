Kelompok Milenial Sebut Harga BBM di Indonesia Tergolong Murah

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Penggerak Milenial Indonesia (PMI), M Adhiya Muzakki, menyebut naiknya harga BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertamax menjadi Rp 12.500 per liter masih tergolong murah jika dibandingkan dengan negara negara lain di dunia.

Berdasarkan catatan Adhiya, bahan bakar minyak jenis solar, disubsidi oleh pemerintah sekitar Rp 7.800. Kemudian Pertalite, telah disubsidi sekitar Rp 4.000 hingga Rp 4.500. Sedangkan Pertamax yang seharusnya Rp 16.000 per liter, disubsidi oleh pemerintah menjadi Rp 12.500.

"Bandingkan dengan negara lain, Indonesia masih yang termurah urusan BBM," ujar Adhiya, dalam keteranganya, di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).

Adhiya membeberkan, di Hongkong misalnya, harga BBM per liternya bisa menembus angka Rp 41.000. Kemudian, Belanda Rp 36.000, Monako Rp 35.000, Denmark Rp 33.000, serta Jerman Rp 32.000.

Sementara itu, di Asia Tenggara, BBM di Indonesia juga masih tergolong murah. Adhiya membandingkan, harga bahan bakar minyak di Singapura misalnya, bisa tembus angka Rp 30.000 per liter.

Kemudian Laos, Rp 23.000 per liter. Kamboja dan Thailand Rp 20.000 per liter, Filipina Rp 19.000 per liter, Vietnam Rp 18.000 per liter.

"Jika masyarakat sedikit mau melek data dan meluangkan waktunya untuk riset, maka akan paham apa yang dibilang Dirut Pertamina itu benar. Harga BBM kita tergolong murah jika dibandingkan dengan negara lain," tegasnya.

