Harga Jual Solar, Pertalite, dan LPG 3 Kg di Bawah Keekonomian

Jakarta, Beritasatu.com - Harga jual Solar, Pertalite, dan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah masih di bawah harga keekonomian. Subsidi Solar sebesar Rp 7.800 per liter dari harga beli masyarakat sebesar Rp 5.150 per liter, Pertalite Rp 4.000-Rp 4.500 per liter dari harga yang diterima konsumen Rp 7.650 per liter. Sedangkan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 11.250 per kg atau Rp 33.750 per tabung dari harga yang diterima konsumen sebesar Rp 20 ribuan per tabung.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan harga jual Solar dan belakangan Pertalite yang menjadi BBM penugasan serta LPG 3 Kg domain penentuan harga berada pada pemerintah. “Untuk Pertalite kemungkinan pertimbangan karena volumenya cukup besar jadi ada kehati-hatian dari pemerintah untuk menaikkan harganya,” katanya Jakarta, Sabtu (9/4/2022).

Komaidi menegaskan harga keekonomian BBM pada tiap-tiap negara bisa bervariasi. Hal ini disebabkan perbedaan biaya pengolahan, distribusi, penyimpanan, margin usaha, dan pajak BBM pada masing-masing negara. “Kenapa, misalnya, harga BBM di Malaysia lebih murah dibandingkan Indonesia, karena subsidi yang diberikan pemerintah terhadap warganya juga berbeda,” ujarnya.

Berdasarkan data, harga BBM di Indonesia termasuk sebagai salah satu yang termurah di regional. Harga BBM Indonesia hanya lebih tinggi dibandingkan Malaysia karena pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan subsidi untuk BBM yang dijual di dalam negeri mereka. “Untuk RON 95, Malaysia menetapkan Rp 6.965 per liter, Indonesia setara Rp 16.500. Lebih murah ketimbang Singapura Rp 30.208, Thailand Rp 19.767 per liter, Filipina Rp 20.828 per liter, Vietnam Rp 18.647 per liter, dan Kamboja Rp 20.521 per liter,” katanya.

Harga BBM Indonesia menggunakan rujukan Permen ESDM No 20/2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Harga BBM RON 92 (Jenis BBM Umum) dihitung menggunakan formula biaya perolehan (bahan baku & pengolahan) + biaya distribusi + biaya penyimpanan + margin usaha + PPN + PBBKB. “Berdasarkan formulasi tersebut harga keekonomian BBM RON 92 saat ini berada pada kisaran Rp 15.000 – Rp 17.000 per liter,”ujarnya.

Sumber: BeritaSatu.com