Harga Minyak Melambung, Penjualan Energi Mega Persada Naik 25%

Jakarta, Beritasatu.com- PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) selama tahun 2021 berhasil membukukan penjualan sebesar US$ 406 juta atau naik 25% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yakni US$ 324.88 juta. Pertumbuhan penjualan disumbang kenaikan produksi minyak dan gas (migas).

BACA JUGA Anak Usaha Energi Mega Persada Akan Dapat Pinjaman US$ 55 Juta

Direktur dan CFO Energi PT Mega Persada Tbk Edoardus Ardianto menjelaskan, kenaikan penjualan pada 2021 dikontribusi peningkatan produksi gas dari blok Kangean dan Bentu serta produksi minyak dari blok Malacca Strait. Untuk diketahui selama 2021 ENRG memproduksi 198 juta kubik gas per hari dan 4,829 barel minyak per hari. Jumlah itu meningkat dari tahun lalu gas level 171 juta kubik per hari dan minyak 3,444 barel per hari.

“Selain peningkatan produksi, tingginya harga minyak berkontribusi pada peningkatan penjualan kami. Bahkan laba bersih pada tahun 2021 harusnya bisa lebih besar ketimbang tahun lalu apabila tidak ada pelunasan dan penghapusan utang pada tahun 2020,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (10/4/2022).

Selama 2021, ENRG berhasil mengantongi penjualan gas bumi sebanyak US$ 307,63 juta, atau bertumbuh 8,26% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 lalu yakni US$ 284,16 juta. Kemudian dari penjualan minyak mentah perseroan mendapatkan US$ 97,78 juta, juga bertumbuh 67,03% dari tahun 2020 yakni Rp 58,54 juta.

Adapun perincian penjualan yang berkontribusi lebih dari 10% pada penjualan bersih didapat dari Lukoil Asia Pacific Pte Ltd yakni US$ 74,16 juta, kemudian dari dalam negeri PT Petrokimia Gresik sebesar US$ 79,99 juta, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebanyak US$ 79,05 juta, PT Pertamina US$ 63,16 juta dan PT Riau Andalan Pulp dan Paper yakni US$ 30,73 juta.

Lebih lanjut, ia menyampaikan kondisi keuangan perseroan semakin membaik seperti yang terlihat dari rasio utang terhadap ekuitas perusahaan. Menurutnya, hal ini dikarenakan peningkatan ekuitas dan penurunan utang EMP asca transaksi Penawaran Umum Terbatas (PUT) perusahaan pada Juli 2021 lalu.

Sebagai informasi, Per 30 Desember 2021, total liabilitas dari ENRG menurun 2,82% menjadi US$ 614,60 juta dari sebelumnya US$ 632,44 juta. Di periode yang sama total aset perseroan tercatat sebanyak US$ 1,06 miliar yang terdiri dari aset lancar US$ 162,95 juta dan aset tidak lancar US$ 900,61 juta.

“Kami berharap investasi yang kami tanamkan pada aset-aset yang sudah ada dan juga hasil dari akuisisi di tahun lalu dapat segera membuahkan hasil dan menambah nilai bagi para pemegang saham perseroan,” jelas Direktur Utama dan CEO Energi Mega Persada Syailendra S Bakrie.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily