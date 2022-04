Bursa Asia Dibuka Bervariasi, Investor Nantikan Data Inflasi Tiongkok

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia-Pasifik bervariasi Senin pagi (11/4/2022) karena investor menantikan rilis data inflasi Tiongkok untuk bulan Maret.

Nikkei 225 di Jepang turun 0,61% di awal perdagangan sementara indeks Topix turun 0,35%. Kospi Korea Selatan turun 0,47%. S&P/ASX 200 Australia naik 0,1%.

Indeks MSCI Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,08% lebih rendah.

Indeks harga konsumen dan indeks harga produsen Tiongkok untuk bulan Maret akan dirilis hari ini. Rilis data tersebut muncul saat Tiongkok daratan telah berjuang untuk mengendalikan gelombang terburuk Covid-19 sejak awal pandemi pada awal 2020.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang, berada di 99,786 setelah baru-baru ini melintasi level 100.

Yen Jepang diperdagangkan pada 124,38 per dolar, lebih lemah dibandingkan dengan level di bawah 123,2 terhadap greenback minggu lalu. Dolar Australia berada di $0,7444 setelah penurunan minggu lalu dari di atas $0,763.

Harga minyak lebih rendah di pagi hari jam perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 1,59% menjadi $101,15 per barel. Minyak mentah berjangka AS turun 1,67% menjadi $96,62 per barel.

