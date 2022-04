Inovasi TAF Diganjar Digital Finance Brand Award 2022

Jakarta, Beritasatu.com - PT Toyota Astra Financial Services (TAF) berhasil meraih penghargaan Indonesia Digital Finance Brand Award 2022.

Penghargaan tersebut merupakan hasil dari usaha TAF dalam inovasi pengembangan produk pembiayaan dan pelayanan pembiayaan mobil.

Marketing Division Head PT Toyota Astra Financial Services, Justin Darsono, mengatakan, penghargaan ini membuktikan bahwa TAF nyata berinovasi dalam era layanan digitalisasi produk dan pelayanan pembiayaan.

"TAF sangat berterima kasih atas gelar yang telah diraih TAF dalam ajang Indonesia Digital Finance Brand Award 2022, untuk pencapaian Most Popolar Digital Financial Brand in E-Customer Services kategori Multifinance," kata Justin Darsono, dalam keterangan persnya, Senin (11/4/2022).

"Ini merupakan bukti nyata TAF dalam berinovasi di era layanan digitalisasi produk dan pelayanan pembiayaan mobil Toyota, Daihatsu dan Lexus. Penghargaan menjadi pemacu semangat kami untuk terus melakukan continuous improvement di masa depan," tambahnya.

Justin Darsono mengatakan penghargaan yang diraihnya adalah berkat kerja sama tim digital TAF yang baik, untuk selalu memberikan pelayanan pembiyaan digital bagi pelanggan.

"Hasil pencapaian ini tidak lepas berkat respon positif, kepercayaan, serta kesetiaan pelanggan Milenial Indonesia atas produk dan layanan prima dari TAF," tandasnya.

