Nasdaq Turun 2% karena Saham Teknologi, Dow Jatuh 400 Poin

New York, Beritasatu.com - Bursa Wall Street jatuh pada Senin (11/4/2022) karena investor semakin khawatir dengan tingkat suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) yang tertinggi dalam 3 tahun mulai memperlambat ekonomi.

Imbal hasil Treasury 10-tahun melonjak di atas 2,79% pada Senin, level tertinggi sejak Januari 2019, karena Federal Reserve (the Fed) akan menerapakan kebijakan moneter lebih ketat ke depan.

Nasdaq Composite yang padat saham teknologi turun 2,18% menjadi 13.411,96, Dow Jones Industrial Average kehilangan 413,04 poin, atau 1,19%, menjadi 34.308,08, dan S&P 500 tergelincir 1,69% menjadi 4.412,53.

BACA JUGA Wall Street Rebound, Pasar Cermati Arah Kebijakan the Fed

"Jika kita lihat, apa yang menggerakkan pasar hari ini yakni imbal hasil Treasury," kata Kepala Strategi Pasar di National Securities, Art Hogan. “Sulit untuk mengetahui apa yang akan memutus siklus itu kecuali selama beberapa hari ke depan suku bunga stabil atau mulai sedikit turun.”

Kekhawatiran kenaikan suku bunga mendorong investor menjauhkan aset berisiko, seperti saham teknologi yang menyebabkan kerugian pada Senin. Microsoft turun 3,9%. Sementara Nvidia dan Advanced Micro Devices masing-masing melemah 5,2% dan 3,6%.

Harga minyak turun pada hari Senin di tengah kekhawatiran penguncian Covid-19 di Tiongkok akan menekan permintaan global. Patokan internasional minyak mentah Brent turun 4,18% menjadi US$ 98,48 per barel dan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) melemah 4,04%, menjadi US$ 94,29 per barel.

BACA JUGA Wall Street Kembali Melemah, the Fed Bakal Susutkan Neraca

Saham energi Occidental Petroleum turun hampir 6,3%, Diamondback Energy kehilangan 4,8%, dan ConocoPhillips ambles 4,9%.

Smentara saham maskapai penerbangan melawan tren negatif di pasar seperti Delta Air Lines melonjak 4%, Alaska Air Group naik 1%, American Airlines Group melonjak 2,3%, Southwest Airlines naik 3,4% dan United Airlines Holdings bertambah 1,1%.

Sementara AT&T melonjak 7,7% setelah melepaskan WarnerMedia untuk bergabung dengan Discovery. Analis JPMorgan menyukai keputusan itu, memberi AT&T peringkat kelebihan overweight. JP Morgan mengatakan AT&T diperdagangkan dengan harga diskon.

Saham Twitter bergerak setelah CEO Parag Agrawal mengungkapkan bahwa Elon Musk membatalkan rencananya bergabung dengan dewan perusahaan. Saham perusahaan media sosial turun lebih dari 8% di premarket, tetapi pulih naik 1,7% pada perdagangan Senin.

Suku bunga bisa mendapat dorongan lagi pada Selasa (12/4/2022) karena laporan ekonomi akan menunjukkan inflasi tertinggi dalam beberapa dekade. Indeks harga konsumen Maret diperkirakan naik tahunan 8,4%, menurut perkiraan konsensus ekonom yang disurvei Dow Jones.

Presiden Fed Cleveland Loretta Mester masih percaya The Fed dapat mengendalikan inflasi tanpa menyebabkan kerusakan besar pada ekonomi.

Pekan ini, sejumlah perusahaan akan merilis pendapatan kuartal pertama seperti JPMorgan, Delta Air Lines, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley dan Wells Fargo.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC