Minyak Brent di Bawah US$ 100 karena Lockdown Tiongkok Tekan Permintaan

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak dunia turun pada Senin (11/4/2022), ke level terendah sejak Februari. Harga melanjutkan penurunan 2 minggu berturut-turut karena penguncian (lockdown) di Tiongkok memicu kekhawatiran permintaan.

Patokan internasional minyak mentah Brent turun 4,18% jadi US$ 98,48 per barel, pertama kali di bawah US$ 100 sejak 16 Maret. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) turun 4,04% menjadi US$ 94,29 setelah sempat ke posisi terendah di US$ 92,93, terburuk sejak 25 Februari.

"Penyebaran Covid-19 di Tiongkok jadi pemicu pasar bearish (turun)," kata Presiden Lipow Oil Associates, Andy Lipow. “Jika Covid-19 menyebar ke seluruh Tiongkok dan mengakibatkan sejumlah besar penguncian, dampaknya pada pasar minyak bisa signifikan.”

Menurut Lipow, Tiongkok adalah importir minyak terbesar di dunia. Sementara Shanghai mengkonsumsi sekitar 4% dari minyak mentah negara itu.

Pekan lalu Badan Energi Internasional mengumumkan bahwa negara-negara anggotanya akan melepaskan 120 juta barel dari cadangan darurat strategis, di mana 60 juta barel akan berasal dari Amerika Serikat (AS). Pengumuman itu menyusul pemerintahan Biden yang mengatakan akan melepaskan 180 juta barel dari Cadangan Minyak Strategis dalam upaya menekan kenaikan harga.

Harga minyak berflukutaif sejak Rusia menginvasi Ukraina. WTI sempat diperdagangkan di US$ 130,50 pada 7 Maret, level tertinggi sejak Juli 2008. Kontrak tersebut telah jatuh hampir 30% sejak itu. Sementara Brent melonjak ke US$ 139,13 di bulan Maret.

