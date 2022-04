I-Solution Permudah Lulusan Perguruan Tinggi Cari Kerja

Jakarta, Beritasatu.com - PT Infra Solusi Indonesia (I-Solution), subsidinary PT Link Net Tbk akan menggelar webinar pengembangan karier di dunia kerja setelah lulus perguruan tinggi bertema "Discover Your Golden Future In Career" secara online pada Kamis (14/4/2022).

"Webinar ini akan membahas lowongan kerja yang ditujukan pada career center perguruan tinggi, mahasiswa tingkat akhir, alumni kampus, dan job seeker (pencari kerja)," demikian keterangan tertulis PT Infra Solusi Indonesia (I-Solution), Selasa (12/4/2022).

Webinar ini sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. I-Solution menyadari bahwa ini merupakan permasalahan serius dan perlu menjadi perhatian. Data Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kemendikbud Ristek, dan Badan Pusat Statistik Februari 2021, dari 1,7 juta lulusan baru, sebanyak 999.500 (58,79%) masih menganggur terutama disebabkan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja/industri.

Menurut Institute For Development of Economics and Finance (Indef) dan lembaga demografi UI pada 2015 bahwa sekitar 60,52% ada ketidaksesuaian kualifikasi pekerjaan dengan latar belakang pendidikan/keterampilan. Dengan webinar ini, diharapkan menjawab peserta lebih mengenali potensi iri dan langkah yang akan diambil memasuki dunia kerja.

I-Solution merupakan perusahaan di bidang Human Resources dan People Development Services yang mengintegrasikan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan teknologi. I-Solution mempunyai visi “Partnering with Client to reach their Vision” dan misi "to be The Best Managed Services Provider".

I-solution juga mendukung program pemerintah dalam program kampus Merdeka dengan menghadirkan aplikasi super bernama “You Are Stellar”. Aplikasi ini mengintegrasikan career page, pelatihan/pengembangan, dan kesehatan. "Dengan fitur online assessment dapat diketahui potensi diri sehingga matching dengan kebutuhan dunia kerja," kata manajemen.

