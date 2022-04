CBC: Kembalikan Pengawasan Perbankan ke Bank Sentral

Jakarta, Beritasatu.com - President Director Center for Banking Crisis (CBC) Akhmad Deni Daruri menyarankan sebaiknya pengawasan perbankan dikembalikan ke bank sentral. Hal ini seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Di sana, bank sentral adalah satu-satunya pengawas perbankan dan moneter.

“Kalau Indonesia ingin produk domestik brutonya (PDB) mendekati AS, aturan bank sentralnya harus mengikutinya,” kata Deni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/4/2022).

Deni mengatakan, bank sentral jelas berbeda dengan otoritas lainnya (OJK). Di mana, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral menjadi bagian dari kebijakan moneter, namun tidak demikian halnya dengan OJK.

Kebijakan moneter dan kekhawatiran tentang struktur dan kondisi bank, serta sistem keuangan, menurut Deni, terkait erat. Kebijakan moneter dan sistem keuangan, tidak akan terlayani dengan baik, jika bank sentral dicabut dari minat dan pengaruhnya atasnya atas struktur dan kinerja sistem keuangan.

"Bank sentral bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perbankan," ungkap Deni.

Ia mencontohkan, di AS, mahaguru kapitalisme dunia, menjadikan bank sentral sebagai pengawas perbankan yang paling efektif.

Menurut Deni, jika Indonesia memproyeksikan PDB-nya bisa menyamai AS, maka tidak ada pilihan model pengawasan perbankan yang paling efektif adalah bank sentral AS.

“Haruskah bank sentral menjadi pengawas utama, termasuk mengawasi lembaga-lembaga yang penting secara risiko sistemik? Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh anggota Kongres AS secara berkala untuk menguji bank sentral sebagai bagian utama dalam pengawasan perbankan. Jawaban ahli moneter dan perbankan AS dengan tegas adalah ya," ungkapnya.

Sebagai lender of last resort, lanjut Deni, otoritas kebijakan moneter, dan sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi kesehatan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, atau regulator sistemik, bank sentral perlu menjadi pengawas yang utama.

"Lender of last resort dan pengawasan kehati-hatian bagian tak terpisahkan dari bank sentral," kata Deni.

Seperti diketahui, Kongres AS membentuk bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) pada 1913. Pembentukan itu sebagai tanggapan atas serangkaian kepanikan perbankan pada waktu itu.

Lalu, untuk mempromosikan stabilitas, Kongres AS mengamanatkan bahwa The Fed berfungsi sebagai lender of last resort-meminjamkan dengan jaminan yang baik kepada lembaga-lembaga pelarut.

Hal yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga lainnya, termasuk OJK. Lembaga yang beroperasi sebagai lender of last resort membutuhkan dua informasi penting.

Pertama, penentuan solvabilitas institusi. Kedua, penilaian agunan yang diposkan untuk mendukung pinjaman.

Supervisor harus memiliki pengetahuan mendalam tentang operasi bank, penilaian agunan.

Sumber: BeritaSatu.com