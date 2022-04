Pupuk Indonesia Pastikan Stok Bahan Baku Pupuk Terjaga

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pupuk Indonesia (Persero), memastikan ketersediaan bahan baku untuk produksi pupuk bersubsidi dan nonsubsidi masih tercukupi hingga semester I 2022.

Bahkan, harga jual pupuk masih akan tetap menggunakan harga yang berlaku saat ini apabila masih menggunakan bahan baku yang tersedia.

"Stok bahan baku sampai semester I masih aman, kami masih bisa jual pupuk dengan harga lama untuk ke ritel yang nonsubsidi, stok masih aman hingga pertengahan tahun," ujar SVP Corporate Communication Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana kepada wartawan, Selasa (12/4/2022).

BACA JUGA Invasi Rusia, Harga Pupuk dan Gandum Berpotensi Naik

Wijaya menjelaskan, penyebab harga pupuk meningkat disebabkan berbagai faktor global yang bahkan sudah terjadi sejak pertengahan tahun lalu, dan saat ini ditambah ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina.

"Kenaikan harga pupuk bermula dari kebijakan Tiongkok dan Rusia sebagai negara pengekspor pupuk dan bahan baku pupuk terbesar dunia menyetop ekspor untuk menjaga kebutuhan pupuk dalam negeri. Tiongkok dan Rusia pada Agustus atau September tahun lalu menghentikan ekspornya. Padahal, mereka memegang pasar 20% hingga 30% di dunia untuk dua jenis pupuk" ucapnya.

Sementara Rusia terkenal sebagai pemasok utama bahan baku pupuk seperti Kalium dengan peranan Rusia terhadap pasar dunia mencapai 25%.

BACA JUGA Pupuk Indonesia Gunakan Barcode Cegah Penyelewengan Pupuk Bersubsidi

Menurut Wijaya, Pupuk Indonesia masih membutuhkan komponen bahan baku fosfor dan kalium yang harus diimpor dari negara lain dikarenakan sifatnya yang merupakan barang tambang dan tidak dapat diproduksi dalam negeri. Karena Pupuk Indonesia biasa membeli bahan baku pupuk tersebut dari Rusia dan Tiongkok.

"Harga pupuk urea yang biasanya satu ton paling antara US$ 300-US$ 500 per ton fluktuatif harganya dan di akhir 2021 harga urea akhir tahun sampai US$ 1.000 per ton, bahkan untuk pupuk jenis Fosfat dan Kalium bulan Februari sudah mencapai US$ 1.100 per ton-US$ 1.200 per ton jadi sudah naik 2 hingga 3 kali lipat dari seharusnya" kata Wijaya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily