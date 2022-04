Manjakan Nasabah, Bank DKI Hadirkan Layanan Mobile Cash dan CRM

Jakarta, Beritasatu.com - Terus hadirkan kemudahan bertransaksi kepada nasabah, Bank DKI hadirkan layanan Mobile Cash Tarik Tunai tanpa kartu dan CRM pada kantor layanan Bank DKI di Gedung Balai Kota DKI, Senin (11/4/2022).

Melalui layanan Mobile Cash, nasabah dapat melakukan transaksi tarik tunai tanpa menggunakan kartu ATM melalui aplikasi JakOne Mobile. Adapun untuk CRM, nasabah kini dapat melakukan transaksi penarikan dan setor uang tanpa harus mendatangi kantor layanan.

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy menyebutkan, layanan digital Mobile Cash dan CRM tersebut juga merupakan perwujudan dari transformasi digital yang saat ini sedang dilakukan oleh Bank DKI.

"Kedua layanan tersebut merupakan langkah adaptif Bank DKI memenuhi kebutuhan dan perubahan pola perilaku nasabah," ujar Fidri Arnaldy dalam keterangan persnya, Selasa (12/4/2022).

Semua layanan tersebut kini dapat dilakukan melalui New Flagship Branch pada Kantor Layanan Bank DKI di Gedung Balai Kota DKI Jakarta yang baru saja diluncurkan oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy dan jajaran direksi Bank DKI serta disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, Edy Sumantri, Plt Kepala BP BUMD DKI Budi Purnama.

New Flagship Branch mengusung konsep modern, comfort and friendly untuk peningkatan kualitas layanan kepada nasabah. New Flagship Branch Bank DKI ini juga didesain ramah bagi nasabah difabel. Bank DKI menyediakan lounge nyaman untuk pelayanan nasabah difabel, serta toilet ramah difabel dan fasilitas difabel lainnya.

"New Flagship Branch di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta ini akan menjadi percontohan. Untuk tahapan selanjutnya, New Flagship Branch akan dilakukan pada kantor layanan Bank DKI di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta sehingga nantinya semakin banyak nasabah maupun calon nasabah Bank DKI yang dapat menikmati New Flagship Branch ini,” tutur Fidri.

