Wujudkan Transformasi Digital, Kolaborasi Swasta dan BUMN Diperkuat

Jakarta, Beritasatu.com - Transformasi digital yang inklusif membutuhkan kerja sama perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar wilayah di Indonesia terkoneksi internet. Kolaborasi dengan pihak swasta juga sebagai solusi keterbatasan anggaran pemerintah untuk mewujudkan program tersebut.

“Tidak bisa sendiri, tetapi pemerintah tetap sebagai lokomotif, terutama pada daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal),” kata Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong dalam keterangan tertulisnya Selasa (12/4/2022).

Pemerintah memahami bahwa mewujudkan transformasi digital terutama di wilayah 3T tidak memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan. Untuk itu, pemerintah hadir melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), perusahaan nomenklatur di bawah Kemenkominfo. Salah satu tugas utama Bakti membangun infrastruktur pelayanan telekomunikasi dan informasi seperti menara tekelomunikasi (base transceiver station/BTS) di wilayah 3T. “Karena bagi operator ini kan ngga bernilai ekonomi, berapa sih yang pakai di situ pelanggannya yang punya HP (di daerah 3T), maka pemerintah hadir di situ, tapi tetap nanti yang operasikan mereka (swasta),” kata Usman.

BACA JUGA Kadin: Digitalisasi Dorong Pemerataan Ekonomi dan Kualitas Pelayanan Publik

Usman menjelaskan di wilayah-wilayah 3T, Bakti akan membangunkan BTS, sedangkan swasta yang mengoperasikan. "Karena jika swasta yang harus membangun BTS, nilai keekonomian kurang bernilai, kecuali di wilayah-wilayah yang padat penduduk, perusahaan swasta tentu yang membangun BTS," kata dia.

Hingga akhir 2021, sekitar 80% wilayah indonesia sudah terkoneksi internet. Pada 2024 diharapkan semua wilayah terkoneksi internet sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua daerah terkoneksi internet atau dengan istilah no one left behind. Selain penyediaan infrastruktur digital, pemerintah juga fokus pada sisi sumber daya manusia (SDM). Untuk penguatan SDM bisa digital, pemerintah menggelar program gerakan nasional literasi digital.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com