Minyak Curah Belum HET, Wamendag: Harganya Masih Wajar

Bogor, Beritasatu.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengaku bila minyak goreng curah di pasaran belum sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter. Meski demikian dia mengungkapkan, harga jual di pedagang masih wajar.

"Untuk minyak curah, tadi kami pantau bersama pak Wali Kota (Bogor) dan pimpinan komisi dan anggota, terlihat memang ada beberapa yang relatif ada selisih harga," kata Wamendag Jerry usai sidak di Pasar Baru Bogor, Selasa (12/4/2022).

Dia mengatakan, pemerintah menetapkan HET minyak goreng curah Rp 14.000 per liter dan Rp 15.500 per kilogram (kg). Namun harga jual di pedagang yang ditemui berkisar Rp 16.000 hingga Rp18.000 per kg. Sedangkan harga minyak goreng kemasan sederhana Rp 20.000 per liter. "Nah ini menunjukkan bahwa ini masih harga wajar, fluktuatif, memang ada yang naik ada yang turun. Namun masih dalam taraf wajar. Kita akan coba pastikan supaya ke depan ini sesuai HET," paparnya.

Jerry mengatakan pemerintah pusat dibantu pemerintah daerah, dan aparat akan terus mengawasi harga minyak goreng agar tidak naik. Pemerintah juga berkomitmen menjaga ketersediaan minyak goreng. "Jangan sampai ada yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menimbun. Kalau ada tolong laporkan kepada kami, kita siap kawal itu," kata Wamendag Jerry.

Sementara, anggota Panja Pangan DPR Sarmuji melihat belum seragamnya harga minyak curah sesuai HET bisa dimaklumi dan kenaikannya pun belum signifikan. "Kita bisa dilihat tidak terlalu jauh selisihnya dan harganya terjangkau oleh masyarakat," kata Sarmuji dari Komisi VI Partai Golkar.

