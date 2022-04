Wamendag: Harga Bahan Pokok Masih Terjangkau

Bogor, Beritasatu.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyebut kenaikkan harga bahan pokok masih terjangkau dan ketersedian stabil. Hal itu dikatakan saat mengecek harga bersama Tim Panja Pangan DPR Sarmuji didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya di Pasar Baru Bogor, Kota Bogor.

Pantauan Beritasatu.comdi lokasi, Jerry mengecek pedagang tempe, pedagang ayam potong, toko sembako dan bergeser ke beras. Kemudian memantau pedagang cabai, minyak goreng, dan telur. Lalu rombongan kembali ke pintu depan pasar. "Kami melihat langsung harga dan ketersediaan bahan pokok, mulai minyak goreng, bawang putih, merah, gula, terigu dan lain-lain. Harga pada umumnya terpantau cukup stabil," kata Jerry usai kunjungan, Selasa (12/4/2022).

Menurut Jerry, dibanding beberapa pasar yang dipantau Kemendag, harga pangan di Pasar Bogor cukup terjangkau.

Untuk ketersediaan, kata dia, sebagian pedagang mengaku cukup dan relatif mempunyai stok hingga Lebaran. "Ketersediaan aman ya, bisa dipastikan cukup. Apalagi menjelang Lebaran dan semua ini bisa diperoleh masyarakat dengan baik," paparnya.

Adapun minyak goreng curah, sejumlah pedagang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram. "Nah ini yang kita pastikan semoga dari bantuan seluruh pihak dari Pemkot Bogor dan jajaran ini bisa memastikan harga dapat terjangkau dan sesuai HET untuk minyak curah," paparnya.

Sementara, anggota Panja Pangan DPR Sarmuji melihat belum seragamnya harga minyak curah sesuai HET bisa dimaklumi dan kenaikannya belum signifikan. "Kita bisa dilihat tidak terlalu jauh selisihnya dan harganya terjangkau oleh masyarakat," kata Sarmuji dari Komisi VI Partai Golkar.

Berdasarkan data Perumda Pasar Pakuan Jaya, Bogor berbagai beberapa bahan pokok mengalami kenaikan, seperti bawang putih Rp 35.000 per kg atau naik Rp 3.000 dibanding harga Rp 32.000 per kg pada Minggu (10/4/2022). Untuk daging sapi naik Rp 5.000 menjadi Rp 140.000 per kg dibanding hari sebelumnya Rp 135.000 per kg. Untuk harga minyak goreng curah selama 3 hari terakhir Rp 18.000 per kg.

Namun harga bahan lainnya mengalami penurunan seperti harga telur turun dari Rp 25.000 Senin kemarin menjadi Rp 24.000 per kg. Demikian juga cabai rawit merah Rp 48.000 per kg saat ini dari kemarin Rp 50.000 per kg.

Sumber: BeritaSatu.com