Inflasi AS Tertinggi Sejak 1981, Wall Street Berguguran

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street berguguran pada Selasa (12/4/2022) karena investor menimbang data inflasi Amerika Serikat (AS) terbaru.

S&P 500 turun 0,34% menjadi 4.397,45 dan Nasdaq Composite melemah 0,30% menjadi 13.371,57. Kedua indeks acuan mencatat plemahan hari ketiga. Sementara Dow Jones Industrial Average ditutup anjlok 87,72 poin atau 0,26%, menjadi 34.220,36.

Harga konsumen atau inflasi Maret melonjak 8,5% dari tahun lalu, sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan. Raihan ini juga merupakan level tertinggi sejak 1981, menurut data Departemen Tenaga Kerja Selasa. Sementara consumer price index (CPI) inti — yang tidak termasuk harga pangan dan energi — naik kurang dari yang diharapkan, naik 0,3% di bulan Maret. Sementara ekonom yang disurvei Dow Jones memperkirakan kenaikan 0,5%. Harga inti secara tahunan naik 6,5%.

Tingginya inflasi meningkatkan ekspektasi kebijakan moneter lebih ketat dari Federal Reserve (The Fed) yang dikhawatirkan memperlambat perekonomian. The Fed menaikkan suku bunga pada pertemuan Maret, dan diperkirakan akan meningkat lebih banyak sepanjang tahun.

“Saya pikir The Fed harus melanjutkan setidaknya kenaikan 50 basis poin pada sejumlah pertemuan,” kata profesor keuangan Wharton School Jeremy Siegel Selasa. Satu basis poin sama dengan 0,01 poin persentase. "The Fed benar-benar harus di atas 3%, 3,5% jika ingin memperlambat inflasi."

Adapun imbal hasil Treasury 10-tahun turun dari level tertinggi 3 tahun setelah laporan tersebut karena para trader berharap inflasi menunjukkan tanda-tanda memuncak.

Saham teknologi seperti Microsoft dan Nvidia masing-masing turun 1,1% dan 1,9%.

Pergerakan saham Selasa terjadi di tengah lonjakan harga minyak, karena Tiongkok melonggarkan penguncian akibat Covid-19 yang merusak permintaan. Patokan internasional minyak mentah Brent melonjak 6,26% menjadi US$ 104,64 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) naik 6,69% ​​menjadi US$ 100,60 per barel.

Adapun saham energi mengikuti kenaikan harga minyak. Occidental Petroleum melonjak 2,1%, Devon Energy naik 3,7%, Marathon Oil melonjak 4,2%, dan Chevron melonjak hampir 2,1%.

Investor juga menunggu awal musim pendapatan yang dimulai Rabu (13/4/2022) seperti JPMorgan dan Delta Air Lines, diikuti oleh beberapa bank besar Kamis (14/4/2022).

CNBC