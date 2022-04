Harga Minyak Melonjak 6% karena Pelonggaran Pembatasan di Shanghai

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Selasa (12/4/2022) karena relaksasi pembatasan di Shanghai akibat Covid-19 meredakan kekhawatiran permintaan Tiongkok. Sementara Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memperingatkan tidak mungkin mengganti potensi kerugian pasokan minyak Rusia.

Minyak mentah berjangka Brent naik 6,26% menjadi US$ 104,64 dan West Texas Intermediate AS melonjak 6,69% jadi US$ 100,60 per barel. Kedua kontrak ambles sekitar 4% pada Senin (11/4/2022).

Sebanyak 7.000 unit perumahan di Shanghai diklasifikasikan sebagai daerah berisiko rendah setelah tidak ada infeksi baru Covid-19 selama 14 hari. Otoritas setempat mulai membuka sejumlah distrik yang cenderung sudah aman.

Sementara OPEC memperingatkan bahwa negara di dunia tidak mungkin menggantikan 7 juta barel per hari (bph) minyak Rusia dan ekspor cairan lain yang hilang jika terjadi sanksi. Uni Eropa belum menyetujui embargo minyak Rusia, tetapi beberapa menteri luar negeri mengatakan opsi itu.

“Pasar minyak masih rentan terhadap guncangan besar jika energi Rusia dikenai sanksi, dan risiko itu tetap ada di meja,” tulis analis pasar OANDA, Edward Moya.

OPEC Selasa menurunkan perkiraan produksi minyak Rusia sebesar 530.000 barel per hari (bph) untuk tahun 2022. OPEC juga memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyak dunia, karena dampak invasi Rusia ke Ukraina. Selain itu, kenaikan inflasi karena lonjakan harga minyak mentah dan kenaikan varian Omicron di Tiongkok.

Indian Oil Corp (IOC), yang membeli ural Rusia dalam tender sebelumnya, telah membatalkan mengikuti tender minyak mentah terbarunya. Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi pada Senin bahwa membeli lebih banyak minyak dari Rusia bukanlah kepentingan India.

Negara-negara anggota International Energy Agency (IEA) berencana melepas 240 juta barel selama 6 bulan ke depan dari Mei dalam upaya menenangkan pasar.

