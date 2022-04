Wah! Harga Emas Naik karena Data Inflasi AS

New York, Beritasatu.com - Harga emas naik pada Selasa (12/4/2022) karena harga konsumen atau inflasi Maret di Amerika Serikat (AS) mencapai level tertinggi sejak 1981.

Harga emas di pasar spot naik 0,66% jadi US$ 1.966,42 per ons setelah mencapai level tertinggi dalam hampir sebulan pada Senin (11/4/2022). Sedangkan emas berjangka AS naik 1,13% pada US$ 1.970,2

"CPI (consumer price index) AS yang lebih tinggi dari perkiraan dapat mendorong emas ke level psikologis penting US$ 2.000, mengingat peran emas batangan sebagai lindung nilai inflasi," kata Kepala Analis Exinity, Han Tan.

Indeks dolar menyentuh di atas 100, menguji level tertinggi 2 tahun pekan lalu pada 100,17. Sementara imbal hasil Treasury 10-tahun naik ke level tertinggi sejak Desember 2018.

Dolar yang lebih kuat membuat emas kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Sementara suku bunga dan imbal hasil obligasi AS yang lebih tinggi meningkatkan biaya peluang memegang emas, yang juga digunakan sebagai lindung nilai terhadap tekanan inflasi.

Adapun harga paladium logam katalis otomatis turun 4,35% menjadi US$ 2,326,34 per ons setelah mencapai level tertinggi sejak 24 Maret di US$ 2.550,58 pada Senin menyusul penangguhan perdagangan logam yang bersumber dari Rusia di pusat London.

Sementara harga perak di pasar Spot perak naik 1,25% menjadi US$ 25,39 per ons dan platinum turun 1,2% menjadi US$ 965,02.

Sumber: CNBC