IHSG Diperkirakan Menguat, Cermati BRPT, ESSA, AGII, GZCO

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini diperkirakan akan turun di tengah sentimen negatif global.

"IHSG diperkirakan bergerak upward (rebound) hari ini," kata NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam risetnya Rabu (13/4/2022).

Dia mengatakan inflasi Amerika Serikat (AS) Maret sebesar 1,2% MoM (8,5% YoY) price in, atau sesuai ekspektasi pasar. Investor meyakini inflasi AS Maret ini, sudah mencapai puncaknya sebelum spekulasi kenaikan Fed Funds Rate sebesar 50 bps, pada bulan Mei, Juni, dan Juli mendatang.

Di sisi lain, investor juga menunggu musim rilis kinerja keuangan perusahaan AS yang akan dimulai pada Rabu.

NH Korindo Sekuritas Indonesia memproyeksi pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini berkisar pada rentang 7.150-7.355.

Bursa AS Wall Street berguguran pada Selasa (12/4/2022) karena investor menimbang data inflasi Amerika Serikat (AS) terbaru. S&P 500 turun 0,34% menjadi 4.397,45 dan Nasdaq Composite melemah 0,30% menjadi 13.371,57. Kedua indeks acuan mencatat plemahan hari ketiga. Sementara Dow Jones Industrial Average ditutup anjlok 87,72 poin atau 0,26%, menjadi 34.220,36.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Selasa (12/4/2022), ditutup menguat 10,99 poin (0,15%) menjadi 7.214,78. IHSG bergerak dalam rentang 7.146,59-7320,24 dengan nilai transaksi Rp 15 triliun. Penguatan didukung kenaikan saham sektor consumer cyclicals 0,75%, sektor consumer non cyclicals 0,67%, sektor keuangan 0,44%.

Untuk saham pilihan hari ini:

1. PT Barito Pacific Tbk (BRPT)

Buy target 925.

2. PT Gozco Plantations Tbk (GZCO)

Buy target 230.

3. PT Aneka Gas Industri (AGII)

Buy target 2.140.

4. PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA).

Buy target 1.610.

5. PT Indika Energy Tbk (INDY)

Buy target 3.120.

