Bursa Asia Naik Jelang Rilis Data Perdagangan Tiongkok

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia-Pasifik naik pada perdagangan Rabu pagi (13/4/2022) karena investor mengamati reaksi pasar terhadap laporan inflasi Amerika Serikat (AS) yang sedikit lebih panas dari perkiraan. Sementara data perdagangan Tiongkok bulan Maret akan dimumkan pada pukul 11.00 waktu Hong Kong hari ini.

Nikkei 225 di Jepang naik 0,55% di awal perdagangan karena saham Fast Retailing menguat 1%. Sedangkan Indeks Topix bertambah 0,39%. Sementara Kospi Korea Selatan naik 0,46% dan S&P/ASX 200 di Australia naik tipis. Indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan naik 0,14%.

Investor juga akan mencermati Reserve Bank of New Zealand yang mengumumkan keputusan suku bunganya pada pukul 10.00 pagi waktu Hong Kong.

Harga konsumen atau inflasi AS naik 8,5% pada bulan Maret dibandingkan tahun lalu, kenaikan tahunan tercepat sejak Desember 1981, menurut data resmi Selasa (12/4/2022). Indeks harga konsumen berada di atas perkiraan Dow Jones sebesar 8,4%.

Indeks harga konsumen inti -tidak termasuk makanan dan energi- naik 0,3% untuk bulan ini, lebih rendah dari perkiraan 0,5%.

Saham di bursa AS Wall Street turun setelah rilis laporan inflasi AS. Dow Jones Industrial Average ambles 87,72 poin, atau 0,26%, menjadi 34.220,36, S&P 500 melemah 0,34% menjadi 4.397,45 dan Nasdaq Composite turun 0,3% menjadi 13.371,57.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada pada 100,327.

Yen Jepang diperdagangkan pada 125,37 per dolar, lebih lemah dari 125,1.

Sedangkan dolar Australia berada pada US$ 0,7455 setelah naik dari bawah US$ 0,744 kemarin.

Harga minyak naik pada pagi ini di perdagangan Asia. Patokan internasional Brent menguat 0,7% menjadi US$ 105,37 per barel dan minyak mentah berjangka AS WTI bertambah 0,81% menjadi US$ 101,41 per barel.

