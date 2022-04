Askrindo Berhasil Raih 2 Penghargaan Digital Brand Awards 2022

Jakarta, Beritasatu.com - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) berhasil meraih dua penghargaan Digital Brand Awards 2022 sebagai 1st Rank Asuransi Umum Konvensional dengan premi bruto class diatas Rp 5 triliun dan peringkat 3 sebagai Best Over All Perusahaan Umum Konvensional dari Majalah Infobank. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Keuangan PT Askrindo, Liston Simanjuntak, Selasa (12/4/2022).

Direktur Keuangan PT Askrindo, Liston Simanjuntak mengatakan bahwa, keberhasilan Askrindo meraih penghargaan digital adalah dengan transformasi yang telah dilakukan Askrindo salah satunya transformasi di bidang IT dengan tetap meningkatkan keamanan perangkat lunak dan perangkat keras.

"Askrindo telah melakukan transformasi teknologi informasi dengan telah melakukan integrasi aplikasi ke Askrindo Core System (ACS) sehingga menjadi Centralized Askrindo Core System. Selain itu, Askrindo juga sudah menerapkan ISO 27001 dan IT Maturity Level yang merupakan bentuk kepatuhan perusahaan BUMN terhadap penerapan prinsip keamanan teknologi informasi dan juga komitmen Askrindo dalam menjawab tantangan perubahan zaman dan meningkatkan layanan kepada mitra,” ujar Liston melalui keterangan, Rabu (13/4/2022).

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com