Harga Minyak Naik 3% meski Stok AS Meningkat

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Rabu (13/4/2022) karena investor semakin putus asa dengan pembicaraan damai Rusia dan Ukraina. Hal menambah kekhawatiran pasokan makin ketat meski stok minyak mentah AS naik 9 juta barel dalam minggu terakhir.

Minyak mentah Brent naik US$ 4,14, atau 3,96%, menjadi US$ 108,78 dan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS bertambah 3,63%, atau US$ 3,65, jadi US$ 104,25 per barel.

"Meskipun harga minyak turun sedikit dalam beberapa pekan terakhir, tetapi tetap sangat tinggi mengacu standar sebelumnya," kata ekonom komoditas di Capital Economics, Kieran Clancy.

Presiden Rusia Vladimir Putin Selasa (12/4/2022) mengatakan Ukraina menggagalkan pembicaraan damai. Menurutnya Moskow akan melanjutkan "operasi militer khusus." Sementara Presiden AS Joe Biden menuduh Rusia melakukan genosida.

"Perkembangan tersebut memperkuat pandangan situasi Ukraina-Rusia tidak akan mereda dalam waktu dekat,” kata analis pasar OANDA Jeffrey Halley.

"Penurunan harga minyak terbatas."

Turunnya harga minyak dari puncak akhir Maret karena pembeli belum mengetahui sejauh mana potensi gangguan pasokan Rusia.

Adapun produksi kondensat minyak dan gas Rusia turun di bawah 10 juta barel per hari (bph), terendah sejak Juli 2020.

Namun, Badan Energi Internasional (IEA) menurunkan ekspektasi permintaan di seluruh dunia. IEA mengatakan kenaikan produksi global dapat mengimbangi kerugian produksi minyak Rusia. IEA memperkirakan produksi Rusia turun 1,5 juta barel per hari pada April dan naik mendekati 3 juta barel per hari mulai Mei.

Di sisi lain Gedung Putih melepaskan 180 juta barel dari cadangan AS selama 6 bulan, bagian dari pelepasan 240 juta barel anggota Badan Energi Internasional.

Produksi AS terus meningkat dari 11,8 juta barel per hari saat ini menjadi sekitar 12 juta pada akhir 2022. Ekspor produk olahan mencapai rekor sepanjang masa, karena besarnya permintaan luar negeri menyebabkan stok AS turun.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), mengatakan tidak mungkin mengganti kerugian pasokan dari Rusia.

OPEC pada Selasa memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global 2022, karena invasi Rusia ke Ukraina, inflasi, dan kebangkitan pandemi di Tiongkok. OPEC memperkirakan permintaan global akan tumbuh 3,67 juta barel per hari pada 2022, turun 480.000 barel per hari dari perkiraan sebelumnya.

Sumber: CNBC