Bursa Asia Beragam Jelang Rilis Data Pekerjaan Australia

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada perdagangan Kamis (14/3/2022) karena investor menantikan rilis data pekerjaan Australia bulan Maret.

Nikkei 225 di Jepang naik 0,55% pada perdagangan pagi ini, sementara indeks Topix menguat 0,37%. Di Australia, S&P/ASX 200 bertambah 0,23%. Data pekerjaan Australia bulan Maret akan dirilis pada 09.30 waktu Hing Kong.

Di tempat lain, Kospi Korea Selatan turun sedikit. Bank of Korea akan mengumumkan keputusan suku bunga terbaru pada 9.00 waktu Hong Kong.

Indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang menguat 0,25%. Bursa di India tutup karena liburan.

Investor akan memantau saham CNOOC yang terdaftar di bursa Hong Kong setelah Reuters melaporkan bahwa perusahaan minyak Tiongkok bersiap keluar dari operasi di beberapa negara Barat karena kekhawatiran sanksi.

Semalam di Amerika Serikat, S&P 500 naik 1,12% menjadi 4.446,59, Dow Jones Industrial Average menguat 344,23 poin, atau 1,01%, menjadi 34.564,59 dan Nasdaq Composite melonjak 2,03% menjadi 13.643,59.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada pada 99,789 dari di atas 100,4.

Yen Jepang diperdagangkan pada 125,35 per dolar, lebih kuat dari 125,6 kemarin. Adapun dolar Australia berada pada US$ 0,7457 dari level di bawah US$ 0,744.

Harga minyak lebih rendah di pagi hari jam perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 0,61% menjadi $108,12 per barel. Minyak mentah berjangka AS turun 0,68% menjadi $ 103,54 per barel.

Sumber: CNBC