Bursa Eropa Naik karena ECB Akan Akhiri Pembelian Obligasi

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada Kamis (14/4/2022) karena Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) mengonfirmasi bahwa program pembelian aset obligasi (asset purchase program/APP) akan berakhir pada kuartal ketiga 2022.

Pan-European Stoxx 600 naik 0,68%, dengan saham perjalanan dan liburan menguat 3,19% dan teknologi turun 0,46%.

ECB mempertahankan kebijakan moneter tidak berubah, tetapi menegaskan akan mengakhiri pembelian obligasi pada kuartal ketiga. Setelah program pembelian obligasi selesai, ECB diperkirakan mulai menaikkan suku bunga, mengikuti Bank of England dan Federal Reserve AS (The Fed).

"Setiap penyesuaian suku bunga ECB akan dilakukan beberapa saat setelah akhir APP dan akan bertahap," kata Dewan Pengatur ECB.

Analis strategi makro di Goldman Sachs Asset Management, Gurpreet Gill, mengatakan tonggak berikutnya dalam program normalisasi kebijakan ECB akan menjadi keputusan laju pembelian aset kuartal berikutnya. Hal ini kemungkinan akan menjadi fokus pada pertemuan bank sentral Juli.

Dalam pergerakan harga saham, Wizz Air Hungaria ditutup turun 8,4%. Atlantia naik 4,3% setelah keluarga Benetton dan perusahaan investasi AS Blackstone mengajukan penawaran untuk perusahaan jalan dan kereta api Italia.

Perusahaan telekomunikasi Swedia Ericsson turun 8,2% setelah regulator AS menyatakan akan mendenda karena penyuapan di Irak. Perusahaan juga melaporkan penurunan pendapatan kuartalan setelah keluar dari Rusia.

Investor di Eropa juga memantau perang di Ukraina. Sebuah kapal penjelajah rudal Rusia diserang dan dirusak oleh pasukan Ukraina di Laut Hitam pada Kamis pagi, memaksa seluruh awak dievakuasi.

Presiden AS Joe Biden mengumumkan bantuan tambahan persenjataan senilai US$ 800 juta untuk Ukraina setelah melakukan telepon selama 1 jam dengan presiden negara itu, Volodymyr Zelenskyy.

Dalam berita lain, vaksin Covid-19 keenam disetujui di Inggris, setelah regulator kesehatan negara itu memberi lampu hijau kepada perusahaan Prancis Valneva.

